Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Du Moulin De L'Epine ? L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de troubles du comportement et les profils dits fugueurs. Deux unités protégées sont spécialement aménagées pour ces résidents. Un espace Snoezelen de stimulation multi-sensorielle et un service de balnéothérapie complètent l'accompagnement thérapeutique.

Les familles peuvent-elles partager un repas avec leur proche à la résidence ? Oui, le restaurant de l'établissement est ouvert aux visiteurs. Les repas sont préparés sur place chaque jour, avec des menus adaptés aux régimes spécifiques (sans sel, végétarien, mouliné). Les familles sont également conviées lors des repas à thème organisés régulièrement.