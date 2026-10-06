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Résidence Du Moulin De L'Epine à Saint-Vrain (91)

4.9 (24)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Vrain (91)
55 rue Saint Caprais, 91770 Saint-Vrain

Les points forts de l'établissement

Deux unités Alzheimer protégées avec espace Snoezelen Balnéothérapie et espace bien-être complet Cadre exceptionnel le long de la Juine, site classé du Gâtinais

À propos de l'établissement

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Résidence Du Moulin De L'Epine

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Questions fréquentes

Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Du Moulin De L'Epine ?
L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de troubles du comportement et les profils dits fugueurs. Deux unités protégées sont spécialement aménagées pour ces résidents. Un espace Snoezelen de stimulation multi-sensorielle et un service de balnéothérapie complètent l'accompagnement thérapeutique.
Les familles peuvent-elles partager un repas avec leur proche à la résidence ?
Oui, le restaurant de l'établissement est ouvert aux visiteurs. Les repas sont préparés sur place chaque jour, avec des menus adaptés aux régimes spécifiques (sans sel, végétarien, mouliné). Les familles sont également conviées lors des repas à thème organisés régulièrement.
Comment se rendre à la Résidence Du Moulin De L'Epine en transports en commun ?
Le bus 205 dessert l'arrêt Saint-Caprais, situé juste devant l'établissement. Le RER C (arrêt Gare de Bouray) et le RER D (arrêt Ballancourt) permettent également de rejoindre la résidence depuis Paris et ses environs. Un parking gratuit est disponible pour les visiteurs venant en voiture.

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