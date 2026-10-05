Le Colombier de Corbreuse à Corbreuse (91)
5.0 (13)
Maison de retraite / EHPAD à Corbreuse (91)
46 rue des Montceaux, 91410 Corbreuse
Les points forts de l'établissement
Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie intégrées Cuisine sur place avec diététicien et régimes adaptés Habilité aide sociale APA et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Le Colombier de Corbreuse
Questions fréquentes
Quels types de pathologies sont pris en charge au Colombier de Corbreuse ?
L'établissement accueille des résidents atteints de démence, y compris la démence à corps de Lewy. Il prend aussi en charge les personnes nécessitant une oxygénothérapie, souffrant d'hémiplégie ou de pathologies cancéreuses. L'équipe soignante interne assure un suivi adapté à chaque situation.
Quelles animations sont proposées aux résidents ?
Le programme inclut de l'art-thérapie, de la musicothérapie et de la zoothérapie. Des ateliers mémoire, jardinage et cuisine sont organisés chaque semaine, avec de la gymnastique douce et des jeux de société. Des sorties extérieures en navette complètent le dispositif.
Comment accéder à l'établissement depuis Paris ou les villes voisines ?
Le Colombier se situe à quinze minutes de Dourdan et trente minutes de Rambouillet ou Étampes. Depuis Paris, comptez environ une heure par l'autoroute A10. La ligne de bus 22 dessert également l'établissement, et un parking est disponible sur place.
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