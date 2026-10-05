Quels types de pathologies sont pris en charge au Colombier de Corbreuse ? L'établissement accueille des résidents atteints de démence, y compris la démence à corps de Lewy. Il prend aussi en charge les personnes nécessitant une oxygénothérapie, souffrant d'hémiplégie ou de pathologies cancéreuses. L'équipe soignante interne assure un suivi adapté à chaque situation.

Quelles animations sont proposées aux résidents ? Le programme inclut de l'art-thérapie, de la musicothérapie et de la zoothérapie. Des ateliers mémoire, jardinage et cuisine sont organisés chaque semaine, avec de la gymnastique douce et des jeux de société. Des sorties extérieures en navette complètent le dispositif.