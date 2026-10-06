La Fontaine Médicis à Saint-Germain-lès-Corbeil (91)
4.8 (21)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Germain-lès-Corbeil (91)
9 rue Jean de La Fontaine, 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil
Les points forts de l'établissement
Parc arboré de 2,5 hectares avec terrasse Art thérapie, musicothérapie et zoothérapie RER D et bus, à 35 min de Paris
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
La Fontaine Médicis
Questions fréquentes
Quelles pathologies sont prises en charge à La Fontaine Médicis ?
L'établissement accueille des résidents sous oxygène, avec sonde gastrique, atteints de démence (y compris la démence à corps de Lewy), d'hémiplégie ou suivis pour un cancer. L'équipe médicale interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue et un kinésithérapeute.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
La résidence organise de l'art thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. Des ateliers cuisine, jardinage et mémoire complètent le programme, ainsi que des sorties extérieures en navette et des animations à thème tout au long de l'année.
Comment accéder à la résidence La Fontaine Médicis ?
L'EHPAD se trouve au 9 rue Jean de La Fontaine à Saint-Germain-lès-Corbeil (91250). Il est desservi par le RER D et le bus, et dispose d'un parking visiteurs. Comptez environ 35 minutes depuis Paris Porte d'Italie.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
La Fontaine Médicis
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence La Roseraie
5.0 (12)
Viry-Châtillon (91170)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 310 € par mois
Places disponibles
Résidence de L'Orge
4.9 (7)
Saint-Germain-lès-Arpajon (91180)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Places disponibles
Résidence Granger
5.0 (15)
Draveil (91210)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 490 € par mois
Places disponibles
Résidence Du Moulin De L'Epine
4.9 (24)
Saint-Vrain (91770)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 789.1 € par mois
Places disponibles
Le Colombier de Corbreuse
5.0 (13)
Corbreuse (91410)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Jardins Du Lac
5.0 (7)
Brétigny-sur-Orge (91220)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 480 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Saint-Germain-lès-Corbeil
- Maisons de retraite / EHPAD→
Épinay-sur-Orge(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Quincy-sous-Sénart(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Verrières-le-Buisson(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marcoussis(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Savigny-sur-Orge(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Athis-Mons(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Montgeron(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Draveil(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Sainte-Geneviève-des-Bois(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Viry-Châtillon(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ris-Orangis(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Massy(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Yerres(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Soisy-sur-Seine(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Longjumeau(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Boussy-Saint-Antoine(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Corbeil-Essonnes(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Brunoy(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Juvisy-sur-Orge(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Vrain(2)