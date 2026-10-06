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La Fontaine Médicis à Saint-Germain-lès-Corbeil (91)

4.8 (21)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Germain-lès-Corbeil (91)
9 rue Jean de La Fontaine, 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil

Les points forts de l'établissement

Parc arboré de 2,5 hectares avec terrasse Art thérapie, musicothérapie et zoothérapie RER D et bus, à 35 min de Paris

À propos de l'établissement

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La Fontaine Médicis

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Questions fréquentes

Quelles pathologies sont prises en charge à La Fontaine Médicis ?
L'établissement accueille des résidents sous oxygène, avec sonde gastrique, atteints de démence (y compris la démence à corps de Lewy), d'hémiplégie ou suivis pour un cancer. L'équipe médicale interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue et un kinésithérapeute.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
La résidence organise de l'art thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. Des ateliers cuisine, jardinage et mémoire complètent le programme, ainsi que des sorties extérieures en navette et des animations à thème tout au long de l'année.
Comment accéder à la résidence La Fontaine Médicis ?
L'EHPAD se trouve au 9 rue Jean de La Fontaine à Saint-Germain-lès-Corbeil (91250). Il est desservi par le RER D et le bus, et dispose d'un parking visiteurs. Comptez environ 35 minutes depuis Paris Porte d'Italie.

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