Quelles pathologies sont prises en charge à La Fontaine Médicis ? L'établissement accueille des résidents sous oxygène, avec sonde gastrique, atteints de démence (y compris la démence à corps de Lewy), d'hémiplégie ou suivis pour un cancer. L'équipe médicale interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue et un kinésithérapeute.

Quelles activités sont proposées aux résidents ? La résidence organise de l'art thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. Des ateliers cuisine, jardinage et mémoire complètent le programme, ainsi que des sorties extérieures en navette et des animations à thème tout au long de l'année.