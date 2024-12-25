Mon papa a été placé provisoirement dans cet établissement familial et propre, de novembre 2024 à janvier 2025 car ma maman a du se faire hospitalisé. C'était leur 1ère séparation qui a été très difficile et douloureuse. Mais heureusement qu'il a été très très bien accueilli par toute l'équipe qui a été très à l'écoute, chaleureuse, accueillante, professionnelle et très humaine. Un grand merci pour lui car il s'y est bien plu car il n'a pas vu le temps passé car bien entouré. Nous avons pu manger avec lui plusieurs fois dans une salle à part: repas copieux et très bon. Un grand merci à toute l'équipe :direction, aides soignantes, infirmières et personnel de service.

Par Julia R. • La Fontaine Médicis , Saint-Germain-lès-Corbeil