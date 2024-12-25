Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Germain-lès-Corbeil
Après 6 mois difficiles passés en milieu hospitalier, mon mari a été accueilli à la Fontaine Médicis durant 3 mois, jusqu’à son décès. Je tiens à remercier vivement l’ensemble de l’équipe de l’établissement, tous les intervenants, pour l’attention et la qualité des soins qui lui ont été apportés et qui lui ont été bénéfiques. Mon mari a pu apprécier, tout comme moi, les relations respectueuses et chaleureuses établies avec les différentes professionnelles intervenant auprès de lui. Encore merci !
Par Marie-helene T. • La Fontaine Médicis , Saint-Germain-lès-Corbeil
Mot de ma mère suite à trois mois de remise en forme à sa sortie d'hôpital: personnel dévoué, locaux impeccables, repas copieux et variés, améliorés le dimanche, distractions régulières, soins kiné appropriés, grand parc arboré et chouette convivialité.
Par Elsa • La Fontaine Médicis , Saint-Germain-lès-Corbeil
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tout le personnel de l'EHPAD où ma maman séjourne. Des son arrivée, elle a été accueillie avec bienveillance et professionnalisme. L'ensemble de l'équipe, infirmières, aides-soignantes, personnel administratif et la directrice, est vraiment attentif et disponible. Les activités proposées sont diversifiées et permettent aux résidents de maintenir une vie sociale épanouie. Je me sens en confiance et apaisé de savoir qu'elle est entre de bonnes mains. Un grand merci à toute l'equipe!
Par Cindy D. • La Fontaine Médicis , Saint-Germain-lès-Corbeil
Mon papa a séjourné un mois et demi à la Fontaine Médicis. Il était en dénutrition sévère et très déprimé. Mais grâce aux bons soins et aux bons repas de l'établissement, il a repris du poids et du goût à la vie. Je suis extrêmement reconnaissante à tout le staff et à la direction, toujours disponibles, bienveillants et généreux, d'avoir permis cela! Mme la directrice: à quand une Fontaine Médicis dans le Grand Est?
Par Vegavortex • La Fontaine Médicis , Saint-Germain-lès-Corbeil
Mon papa a été placé provisoirement dans cet établissement familial et propre, de novembre 2024 à janvier 2025 car ma maman a du se faire hospitalisé. C'était leur 1ère séparation qui a été très difficile et douloureuse. Mais heureusement qu'il a été très très bien accueilli par toute l'équipe qui a été très à l'écoute, chaleureuse, accueillante, professionnelle et très humaine. Un grand merci pour lui car il s'y est bien plu car il n'a pas vu le temps passé car bien entouré. Nous avons pu manger avec lui plusieurs fois dans une salle à part: repas copieux et très bon. Un grand merci à toute l'équipe :direction, aides soignantes, infirmières et personnel de service.
Par Julia R. • La Fontaine Médicis , Saint-Germain-lès-Corbeil