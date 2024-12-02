Je tiens à témoigner toute ma gratitude envers le personnel de cet EHPAD car ils ont été tout simplement exceptionnels pour accueillir mon papa, et m'aider à trouver une solution dans l'urgence. Le personnel est très présent, patient, et est au petit soin avec les résidents. La résidence est très propre, lumineuse, et bien située à Saint Germain les Arpajon pour des petites balades en dehors de l'établissement. La restauration est variée et appréciée, tout comme l'animation. Une Mention spéciale pour l'équipe dirigeante qui est à l'école, ; Vraiment top je recommande vivement

Par S G. • Résidence de L'Orge , Saint-Germain-lès-Arpajon