Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Germain-lès-Arpajon
Bon établissement à l'écoute de ses résidents. De gros efforts fournis pour faire face à des pathologies qui.ne sont pas prises en charge habituellement.
Par Joelle F. • Résidence de L'Orge , Saint-Germain-lès-Arpajon
Je tiens à témoigner toute ma gratitude envers le personnel de cet EHPAD car ils ont été tout simplement exceptionnels pour accueillir mon papa, et m'aider à trouver une solution dans l'urgence. Le personnel est très présent, patient, et est au petit soin avec les résidents. La résidence est très propre, lumineuse, et bien située à Saint Germain les Arpajon pour des petites balades en dehors de l'établissement. La restauration est variée et appréciée, tout comme l'animation. Une Mention spéciale pour l'équipe dirigeante qui est à l'école, ; Vraiment top je recommande vivement
Par S G. • Résidence de L'Orge , Saint-Germain-lès-Arpajon
Ma maman, y fut magnifiquement accueillie en particulier par une équipe d’animation exceptionnelle . Je recommande vivement .
Par Laurence A. • Résidence de L'Orge , Saint-Germain-lès-Arpajon
Bel établissement dans une rue très calme
Par Francois B. • Résidence de L'Orge , Saint-Germain-lès-Arpajon
Je recommande cet établissement. Ma maman y est depuis plusieurs années. Des changements de personnel récents ont été bénéfiques comme le personnel de l’accueil. L’arrivée de Mme Laurent comme Directrice a bcp amélioré le fonctionnement, la communication et la bonne entente entre tous. Les aides soignants sont très pro et agréables comme toute l’équipe médicale. Vous tomberez aussi sous le charme et la bienveillance de Sébastian. Les prestations autres comme pédicure, coiffure etc..sont de bon niveau également. L’équipe est à l’écoute des résidents et des familles.
Par Corinne C. • Résidence de L'Orge , Saint-Germain-lès-Arpajon