Quels types de séjours propose la Résidence Médicis ? La Résidence Médicis propose des séjours permanents et des courts séjours. Elle accueille les personnes autonomes, en perte d'autonomie et les personnes dépendantes, y compris celles atteintes de la maladie d'Alzheimer dans son unité protégée de 12 places.

Quelles activités sont organisées pour les résidents ? Le programme d'animations comprend des ateliers mémoire, jardinage et cuisine, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. Des sorties extérieures avec navettes sont aussi organisées, ainsi que des repas à thème et des événements festifs.