Résidence Médicis à Évry (91)
4.7 (18)
Maison de retraite / EHPAD à Évry (91)
35 Boulevard Decauville, 91090 Évry
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie et espace bien-être complet Unité protégée Alzheimer avec jardin thérapeutique Bâtiment classé avec parc arboré en centre-ville
À propos de l'établissement
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Résidence Médicis
Questions fréquentes
Quels types de séjours propose la Résidence Médicis ?
La Résidence Médicis propose des séjours permanents et des courts séjours. Elle accueille les personnes autonomes, en perte d'autonomie et les personnes dépendantes, y compris celles atteintes de la maladie d'Alzheimer dans son unité protégée de 12 places.
Quelles activités sont organisées pour les résidents ?
Le programme d'animations comprend des ateliers mémoire, jardinage et cuisine, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. Des sorties extérieures avec navettes sont aussi organisées, ainsi que des repas à thème et des événements festifs.
Comment se rendre à la Résidence Médicis ?
La résidence est desservie par le bus TICE 403 et se situe à proximité du RER D (arrêt Courcouronnes). En voiture, elle est accessible via l'A6 depuis Paris (40 km) et l'A5 depuis Melun (25 km). Un parking est disponible sur place.
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