Quels types de pathologies sont pris en charge aux Jardins de Roinville ? L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des démences apparentées dans une unité protégée dédiée de 18 places. Les soins spécifiques comme l'oxygénothérapie et l'alimentation par sonde gastrique sont également disponibles. Un PASA complète la prise en charge des résidents souffrant de troubles cognitifs.

Quelles activités et thérapies non médicamenteuses sont proposées ? Les Jardins de Roinville proposent un programme varié incluant l'art-thérapie, la musicothérapie et la zoothérapie. Les résidents participent aussi à des ateliers mémoire, du jardinage thérapeutique, de la gymnastique douce et des sorties extérieures organisées avec navettes.