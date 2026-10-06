Les Jardins de Roinville à Roinville (91)
4.9 (26)
Maison de retraite / EHPAD à Roinville (91)
17 rue du Petit Château, 91410 Roinville
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 18 places avec PASA Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie Bâtiment de plain-pied avec jardin thérapeutique
À propos de l'établissement
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Les Jardins de Roinville
Questions fréquentes
Quels types de pathologies sont pris en charge aux Jardins de Roinville ?
L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des démences apparentées dans une unité protégée dédiée de 18 places. Les soins spécifiques comme l'oxygénothérapie et l'alimentation par sonde gastrique sont également disponibles. Un PASA complète la prise en charge des résidents souffrant de troubles cognitifs.
Quelles activités et thérapies non médicamenteuses sont proposées ?
Les Jardins de Roinville proposent un programme varié incluant l'art-thérapie, la musicothérapie et la zoothérapie. Les résidents participent aussi à des ateliers mémoire, du jardinage thérapeutique, de la gymnastique douce et des sorties extérieures organisées avec navettes.
Comment se passe la restauration au sein de l'EHPAD ?
Tous les repas sont préparés sur place par l'équipe de cuisine, sous la supervision d'un diététicien interne. Des menus adaptés sont proposés : textures modifiées, régimes sans sel et alimentation spécifique. Les proches sont invités à partager un repas avec leur parent au restaurant de l'établissement.
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