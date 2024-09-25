Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Roinville
Super accueil à la résidence !! J’ai été accueilli pour un stage de 7 semaines dans l’administration et franchement rien à redire. Un personnel très agréable et accueillant, je les remercie énormément. Je recommande !!
Par Judikaelle T. • Les Jardins de Roinville , Roinville
Établissement accueillant et chaleureux, un grand merci pour l’excellent accueil ! La direction est remarquable : attentive, bienveillante et toujours à l’écoute !
Par Mouna M. • Les Jardins de Roinville , Roinville
Structure très accueillante, personnel efficace et bienveillant, cadre verdoyant : bâtiment sans étage entouré d' un grand jardin avec belle terrasse. L' unité protégée est accessible, avec patio, jardinet et espace de déambulation. Bonne adresse.
Par Famille S. • Les Jardins de Roinville , Roinville
Mon grand père a passé ses derniers moments dans cet ehpad. Son arrivée a été difficile à accepter pour lui mais le personnel a été bienveillant, doux, gentil. Il manquera toujours du personnel dans ces établissements mais les aides soignantes et infirmières présentes font leur maximum et s’adaptent aux résidents. Il a aimé pouvoir discuter avec elles et je sais qu’il aimait beaucoup M.Sebille, directeur très présent, toujours de bonne humeur, qui ne lache jamais rien pour offrir de derniers beaux souvenirs aux résidents. Mon grand père a pu participer à plusieurs animations tout au long de son séjour et même profiter d’une dernière sortie à vélo lors de laquelle il a « enfin pu revoir sa nature » qu’il aimait tant. J’en profite pour les remercier tous à nouveau pour ses dernières semaines de vie lors desquelles tout le monde a tout fait pour l’accompagner dans la douceur (et nous accompagner et nous préparer nous aussi en réalité). Il a pu bénéficier d’un départ en douceur dans sa chambre, qui lui a évité l’hospitalisation et un décès dans une chambre d’hôpital froide et pour ça: un grand merci!
Par Stéphanie L. • Les Jardins de Roinville , Roinville
C’est ô combien précieux de trouver une main tendue, de l’écoute et de la bienveillance lorsque l'on doit se résoudre à placer en EHPAD un parent que l’on ne peut plus garder chez soi. C’est ce que nous avons découvert aux Jardins de Roinville, un établissement très agréable avec un personnel humain et très dévoué qui agit toujours dans l’intérêt de ses résidents. Merci.
Par Bresson O. • Les Jardins de Roinville , Roinville