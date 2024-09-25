Mon grand père a passé ses derniers moments dans cet ehpad. Son arrivée a été difficile à accepter pour lui mais le personnel a été bienveillant, doux, gentil. Il manquera toujours du personnel dans ces établissements mais les aides soignantes et infirmières présentes font leur maximum et s’adaptent aux résidents. Il a aimé pouvoir discuter avec elles et je sais qu’il aimait beaucoup M.Sebille, directeur très présent, toujours de bonne humeur, qui ne lache jamais rien pour offrir de derniers beaux souvenirs aux résidents. Mon grand père a pu participer à plusieurs animations tout au long de son séjour et même profiter d’une dernière sortie à vélo lors de laquelle il a « enfin pu revoir sa nature » qu’il aimait tant. J’en profite pour les remercier tous à nouveau pour ses dernières semaines de vie lors desquelles tout le monde a tout fait pour l’accompagner dans la douceur (et nous accompagner et nous préparer nous aussi en réalité). Il a pu bénéficier d’un départ en douceur dans sa chambre, qui lui a évité l’hospitalisation et un décès dans une chambre d’hôpital froide et pour ça: un grand merci!

Par Stéphanie L. • Les Jardins de Roinville , Roinville