Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Le Centenaire ? L'établissement dispose d'une unité protégée pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de démences apparentées, ainsi qu'une unité pour personnes très dépendantes (UPPD). Les résidents nécessitant une oxygénothérapie sont également accueillis. L'équipe médicale comprend un psychiatre, un psychologue et un psychomotricien.

Quelles activités et espaces bien-être sont proposés aux résidents ? Le Centenaire dispose d'un bassin de balnéothérapie et d'un espace Snoezelen pour la stimulation multisensorielle. Le programme d'animations inclut l'art-thérapie, la musicothérapie, la zoothérapie, la gymnastique douce et des ateliers variés (mémoire, jardinage, cuisine). Des sorties extérieures sont organisées avec navettes.