Le Centenaire à Pussay (91)
5.0 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Pussay (91)
11 rue du Parc, 91740 Pussay
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie et espace Snoezelen multisensoriel Unité Alzheimer et unité grands dépendants (UPPD) Zoothérapie, art-thérapie et musicothérapie
À propos de l'établissement
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Le Centenaire
Questions fréquentes
Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Le Centenaire ?
L'établissement dispose d'une unité protégée pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de démences apparentées, ainsi qu'une unité pour personnes très dépendantes (UPPD). Les résidents nécessitant une oxygénothérapie sont également accueillis. L'équipe médicale comprend un psychiatre, un psychologue et un psychomotricien.
Quelles activités et espaces bien-être sont proposés aux résidents ?
Le Centenaire dispose d'un bassin de balnéothérapie et d'un espace Snoezelen pour la stimulation multisensorielle. Le programme d'animations inclut l'art-thérapie, la musicothérapie, la zoothérapie, la gymnastique douce et des ateliers variés (mémoire, jardinage, cuisine). Des sorties extérieures sont organisées avec navettes.
Comment se passent les repas et la vie quotidienne à la résidence ?
Les repas sont cuisinés sur place avec l'aide d'un diététicien et adaptés aux régimes médicaux. Le restaurant est ouvert aux visiteurs, ce qui permet de partager un repas en famille. Les résidents disposent aussi d'un salon de coiffure, d'un espace beauté, d'une bibliothèque et d'un accès internet avec vidéoconférence.
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