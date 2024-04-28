Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Pussay
Merci beaucoup pour l'accueil temporaire de ma maman. Merci à toute l'équipe pour sa gentillesse, et compétence. À la prochaine fois. Merci
Par Monique M. • Le Centenaire , Pussay
Établissement recommandable sur tous les points. Le personnel est accueillant et professionnel avec beaucoup de patience. Les espaces sont agréables. il y a de multiples petits coins tranquilles avec vue sur l'extérieur. Tout est lumineux, les chambres sont assez spacieuses et bien isolées phoniquement. la présence du médecin a permis une bonne prise en charge des soins palliatifs de mon Oncle qui a pu mourir dans la dignité sans souffrance.
Par Isabelle G. • Le Centenaire , Pussay
Personnel très accessible, même dans ces moments difficiles. Ma mère aime bien les animations. Merci Jérôme. Cadre agréable. Encore bravo pour votre dévouement! Par contre une caméra thermique ou une prise de température à l'entrée pour le personnel et les visiteurs pourrait être un plus pour nos parents. Merci.
Par Michel D. • Le Centenaire , Pussay
Ma mère a fait un séjour répit de 3 semaines dans cet EPHAD et tout s'est très bien passé. Le personnel est très agréable et d'une patience immodéré. Les locaux sont très agréable
Par Agnès C. • Le Centenaire , Pussay