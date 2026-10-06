Résidence Les Garancieres à Leudeville (91)
5.0 (9)
Maison de retraite / EHPAD à Leudeville (91)
1 Rue des Erables , 91630 Leudeville
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie et espace Snoezelen multi-sensoriel Unité protégée Alzheimer et unité grands dépendants Bâtiment récent climatisé avec parc arboré
À propos de l'établissement
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Résidence Les Garancieres
Questions fréquentes
Quels soins spécialisés sont proposés à la résidence Les Garancières ?
L'établissement dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de démence, équipée d'un dispositif anti-fugue. Une unité grands dépendants accueille les résidents nécessitant un accompagnement renforcé. L'équipe soignante interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue, un psychomotricien et des aides-soignants présents jour et nuit.
Quelles activités et espaces bien-être sont disponibles ?
La résidence propose un espace de balnéothérapie et une salle Snoezelen pour la stimulation multi-sensorielle. Les animations incluent des ateliers mémoire, culinaires et musicaux, des jeux de société, des concerts et des sorties extérieures. Un salon de coiffure, un espace beauté et un service de pédicure complètent les prestations.
Comment se rendre à la résidence Les Garancières ?
La résidence est accessible en voiture via la N20, la N104 ou l'autoroute A6, avec un parking disponible sur place. En transports en commun, la gare RER C de Marolles-en-Hurepoix se situe à 4 km et une navette bus relie Leudeville à la gare.
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