Quels soins spécialisés sont proposés à la résidence Les Garancières ? L'établissement dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de démence, équipée d'un dispositif anti-fugue. Une unité grands dépendants accueille les résidents nécessitant un accompagnement renforcé. L'équipe soignante interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue, un psychomotricien et des aides-soignants présents jour et nuit.

Quelles activités et espaces bien-être sont disponibles ? La résidence propose un espace de balnéothérapie et une salle Snoezelen pour la stimulation multi-sensorielle. Les animations incluent des ateliers mémoire, culinaires et musicaux, des jeux de société, des concerts et des sorties extérieures. Un salon de coiffure, un espace beauté et un service de pédicure complètent les prestations.