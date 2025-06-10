Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Leudeville
Nous tenons à souligner le professionnalisme, la bienveillance et l’esprit d’équipe qui règnent dans cet établissement. Les équipes de médecins, infirmiers, aident soignantes, directeurs sont pleinement engagée auprès des résidents et de leurs proches. Cela se ressent au quotidien, dans la qualité de l’accompagnement et l’attention portée à chacun. Un grand merci à toute l’équipe pour son dévouement et son humanité.
Par Philippe B. • Résidence Les Garancieres , Leudeville
Ma maman vient d y rentrer je suis heureuse de voir son visage rayonnant un probleme cette nuit j ai ete prevenue et accompagnée top au niveau de leur humanité. Prevenance et accomgnrmant du patient et des familles
Par Muriel L. • Résidence Les Garancieres , Leudeville
Très bonne ehpad ou on s'occupe bien des résidents, très bonne équipe, soignante depuis plus de 4 ans à l'unité protégé et très contente de mon travail.
Par Laura N. • Résidence Les Garancieres , Leudeville
Bonne résisdence accueillante, le personnel est aux petits soins auprès des résidents et une direction au plus près de ses équipes.
Par Elisabeth W. • Résidence Les Garancieres , Leudeville