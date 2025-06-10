Nous tenons à souligner le professionnalisme, la bienveillance et l’esprit d’équipe qui règnent dans cet établissement. Les équipes de médecins, infirmiers, aident soignantes, directeurs sont pleinement engagée auprès des résidents et de leurs proches. Cela se ressent au quotidien, dans la qualité de l’accompagnement et l’attention portée à chacun. Un grand merci à toute l’équipe pour son dévouement et son humanité.

Par Philippe B. • Résidence Les Garancieres , Leudeville