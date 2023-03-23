Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Évry
Etablissement de qualité avec un jardin verdoyant où ma mère a aimé se balader. Les chambres sont très spacieuses et très belles depuis qu'elles ont été rénovées ! Les équipes font du mieux qu'elles peuvent pour s'occuper bien des personnes agees et elles se sont bien occupees de ma mère. Les animations sont beaucoup plus diverses depuis l'arrivée de la nouvelle direction ce qui fait du bien aux personnes les plus dépendantes. C'est un bon établissement que je conseille.
Par Andre G. • Résidence Médicis , Évry
Mon épouse a séjourné plusieurs mois dans cet EHPAD. J’y ai rencontré certains personnels plus que dévoués auprès d’elle. L’un des problèmes de ces établissements est le recrutement et la fidélisation du personnel. Dès qu’il manque l’animatrice, ce sont tous les résidents qui sont pénalisés. Si c’est la personne responsable en unité protégée, la personne qui la remplace n’est pas spécialement formée pour être à ce poste. Quelquefois manque d’infirmière. Mais dans l’ensemble, cet établissement m’a donné satisfaction et comparé à certains dans la même région, le rapport qualités/prix lui est très favorable. Je remercie encore tout le personnel et plus particulièrement certaines d’entre elles qui se reconnaîtront si elles lisent ce commentaire. J-C S.
Par Jean-claude S. • Résidence Médicis , Évry
J’ai effectué 2 stage en tant que élève infirmière dans cet établissement et j’ai beaucoup aimé mes stages. L’équipe pluridisciplinaire m’a très bien accueillis, j’ai su trouvé ma place d’élève très rapidement. La résidence est très propre et les chambres également. Un grand merci au Docteur coordinateur qui pris le temps de nous faire par de ses connaissances et de nous montrer des soins « complexes » . Un grand merci aux infirmières , aides soignantes et a l’animatrice qui met un bonne ambiance aux sein de la résidence . Merci à la directrice également pour le superbe accueil ! mes stages se sont supers bien passer ! Je recommande très fortement cette établissement pour vos stages et même pour travailler !!!
Par Anaïs G. • Résidence Médicis , Évry
Je recommande particulièrement cette résidence médicalisée ou ma mère est placée depuis 3 ans. Les soins et les repas sont de bonne qualité et les nombreuses activités sont très variées. Le personnel et les soignants sont très gentils avec nos proches.
Par Bossu A. • Résidence Médicis , Évry
Mon père a vécu dans la Résidence Médicis de février 2020 à janvier 2025, Je remercie toute l’équipe pour l’accompagnement et les soins qui lui ont été prodigués. Tout le personnel est extrêmement chaleureux. Il a souvent manqué de réactivité dans la communication avec le centre hospitalier de Corbeil- Essonnes.
Par Caroline L. • Résidence Médicis , Évry