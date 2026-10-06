Quels sont les dispositifs de prise en charge Alzheimer au Clos D'Etrechy ? L'établissement dispose d'une unité protégée spécialement conçue pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) fonctionne en journée et en soirée, avec un accompagnement assuré par un psychologue et un psychomotricien internes.

Le Clos D'Etrechy propose-t-il de l'hébergement temporaire ? Oui, l'EHPAD dispose d'une autorisation d'hébergement temporaire limitée à 90 jours par an. Cette formule permet un séjour de courte durée, par exemple après une hospitalisation ou pour offrir un répit aux aidants familiaux.