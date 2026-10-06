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Le Clos D'Etrechy à Étréchy (91)

4.6 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Étréchy (91)
4 Rue de la Roche Benotte, 91580 Étréchy

Les points forts de l'établissement

Balnéothérapie et espace Snoezelen multi-sensoriel Unité Alzheimer avec PASA jour et soirée RER C à 2 km et parking sur place

À propos de l'établissement

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Le Clos D'Etrechy

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Questions fréquentes

Quels sont les dispositifs de prise en charge Alzheimer au Clos D'Etrechy ?
L'établissement dispose d'une unité protégée spécialement conçue pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) fonctionne en journée et en soirée, avec un accompagnement assuré par un psychologue et un psychomotricien internes.
Le Clos D'Etrechy propose-t-il de l'hébergement temporaire ?
Oui, l'EHPAD dispose d'une autorisation d'hébergement temporaire limitée à 90 jours par an. Cette formule permet un séjour de courte durée, par exemple après une hospitalisation ou pour offrir un répit aux aidants familiaux.
Comment accéder à la résidence en transports en commun ?
Le Clos D'Etrechy est accessible via le RER C, station Gare d'Étréchy, située à environ 2 km. Un service de bus assure la liaison entre la gare et la résidence. En voiture, la nationale 20 direction Étampes permet un accès direct, avec un parking disponible sur place.

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