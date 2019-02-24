Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Étréchy
Merci à toute l'équipe, ma mère a eu une fin apaisée plutôt qu'à l'hôpital.
Par Sylvie O. • Le Clos D'Etrechy , Étréchy
Un établissement de qualité dans lequel l’ensemble du personnel tient une place essentielle L’investissement de chacun fait leur réussite au quotidien pour le bien des résidents et résidentes Merci au nom de ma maman
Par Catherine M. • Le Clos D'Etrechy , Étréchy
Mon mari étant en hepad à etrechy depuis 5mois ,nous avons été très bien accueilli, très propre et les repas très bon, la seule chose un peu les soins qui sont pas très bien suivis (par exemple les kiné )
Par Violette S. • Le Clos D'Etrechy , Étréchy
Ma mère nouvellement arrivée, a été accueillie avec beaucoup de gentillesse et de patience de la part de toute l'équipe sur place. Tout le personnel est très attentif à son bien être malgré son caractère un peu difficile. Le service administratif est vraiment à l'écoute de la famille pour les aider tant dans l'installation du résident que dans les démarches et la mise en place du dossier. L'environnent de cet établissement est reposant et verdoyant. Merci à tous.
Par Jean-marc V. • Le Clos D'Etrechy , Étréchy
Le travail en équipe dans cette structure avec les aide-soignantes et les différents agents ( ASH - Cuisinier - Hôtelière, homme d'entretien etc...) est très agréable et la prise en charge des résidents est bienveillantes. J'ai constaté beaucoup d'humour, de Coeur, de douceur, de tendresse, d'écoute que les pensionnaires rendent bien à l'équipe ça parait tellement insignifiant vu de l'extérieur mais dans tout ce foisonnement de vie ces petites attentions peu de gens penseraient encore à les avoir. La Directrice favorise une véritable proximité avec les résidents et voir une personne aussi emphatique envers ses pensionnaires est une attention rassurante qui favorise l'écoute et l'échange . "Nous sommes des humains qui travaillons avec des humains et ce n'est pas par hasard si nous avons choisi cette voie si enrichissante."
Par Kxngmlz -. • Le Clos D'Etrechy , Étréchy