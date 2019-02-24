Le travail en équipe dans cette structure avec les aide-soignantes et les différents agents ( ASH - Cuisinier - Hôtelière, homme d'entretien etc...) est très agréable et la prise en charge des résidents est bienveillantes. J'ai constaté beaucoup d'humour, de Coeur, de douceur, de tendresse, d'écoute que les pensionnaires rendent bien à l'équipe ça parait tellement insignifiant vu de l'extérieur mais dans tout ce foisonnement de vie ces petites attentions peu de gens penseraient encore à les avoir. La Directrice favorise une véritable proximité avec les résidents et voir une personne aussi emphatique envers ses pensionnaires est une attention rassurante qui favorise l'écoute et l'échange . "Nous sommes des humains qui travaillons avec des humains et ce n'est pas par hasard si nous avons choisi cette voie si enrichissante."

Par Kxngmlz -. • Le Clos D'Etrechy , Étréchy