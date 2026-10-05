Maison De Retraite Rene Legros à Dourdan (91)
4.9 (10)
Maison de retraite / EHPAD à Dourdan (91)
26 AVENUE DES ACACIAS, 91410 Dourdan
Les points forts de l'établissement
Parc arboré de 5 hectares en bordure de forêt Unité de soins adaptés Alzheimer et accueil temporaire Habilité APA, ASH et APL pour aides financières
À propos de l'établissement
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Maison De Retraite Rene Legros
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Maison De Retraite Rene Legros dispose d'une unité de soins adaptés dédiée aux résidents désorientés ou atteints de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. L'équipe médicale interne, incluant psychologue et psychomotricien, assure un accompagnement spécialisé.
Quelles aides financières puis-je obtenir pour mon proche ?
L'établissement est habilité APA (Allocation personnalisée d'autonomie), ASH (Aide sociale à l'hébergement) et APL/ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon les ressources et le niveau de dépendance du résident.
Un séjour temporaire est-il possible avant un hébergement permanent ?
Oui, la résidence propose un accueil temporaire. Cette formule permet de tester le cadre de vie, de soulager un aidant familial ou de répondre à un besoin ponctuel après une hospitalisation.
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