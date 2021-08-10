Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Dourdan
Un lieu de vie très agréable pour nos aînés et le personnel. Un échange intergenerationnel qui apporte de bien être à tous.
Par Royer A. • Maison De Retraite Rene Legros , Dourdan
Lors de notre 1ère visite, il y a 2 ans, nous avons aimé les chambres spacieuses et lumineuses mais c'est la bienveillance et le sourire du personnel qui nous a fait chaud au coeur. C'est l'ensemble du personnel que nous remercions pour leur implication dans le bien être de ma mère.
Par Chantal S. • Maison De Retraite Rene Legros , Dourdan
C'est toujours un plaisir pour nous de venir voir notre mère/grand-mère dans l'etablissement qui respire la bienveillance et le respect. Le personnel est accueillant, souriant, attentif et à l'écoute. Les pensionnaires sont heureux et ça se voit. Nous souhaitons à toutes les familles de trouver un lieu d'acceuil comme le votre pour leur proche. Merci à toute l'équipe!
Par Mélina M. • Maison De Retraite Rene Legros , Dourdan
Un établissement très boisés et spacieux . Ma maman y a séjourné. De plus une magnifique roseraie entourait l établissement. Elle qui aimait tant les roses. Un personnel proche de ses résidents, un accompagnement familial lorsque malheureusement le pire arrive. Franchement un plaisir à chaque fois que nous allions rendre visite à ma maman. Je recommande sans problème.
Par Hervé W. • Maison De Retraite Rene Legros , Dourdan
Le cadre est magnifique les chambres sont top alors oui il a des points d’améliorations comme tout système Je viens toujours à l’improviste jamais de régularité et tout va bien il y a tous les jours des activités voir des sorties , la nourriture et bien et en plus faite sur place , vous pouvez déjeuner avec la personne résidente Le personnel est toujours à l’écoute et recherche des solutions aux problèmes posés En plus souriant et sympathique ce qui dans un environnement comme ça apporte de la bonne humeur
Par Jean-michel A. • Maison De Retraite Rene Legros , Dourdan