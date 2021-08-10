Le cadre est magnifique les chambres sont top alors oui il a des points d’améliorations comme tout système Je viens toujours à l’improviste jamais de régularité et tout va bien il y a tous les jours des activités voir des sorties , la nourriture et bien et en plus faite sur place , vous pouvez déjeuner avec la personne résidente Le personnel est toujours à l’écoute et recherche des solutions aux problèmes posés En plus souriant et sympathique ce qui dans un environnement comme ça apporte de la bonne humeur

Par Jean-michel A. • Maison De Retraite Rene Legros , Dourdan