Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Corbreuse
Mon père a effectué 2 séjours cette année dans cet établissement. Tout s'est très bien passé, nous avons été très satisfaits des prestations hôtelières et de l'accompagnement de l'équipe. Nous recommandons cet établissement en tous points
Par Karine M. • Le Colombier de Corbreuse , Corbreuse
Résidence chaleureuse, personnel agréable même s'il y a régulièrement du changement. Les infirmières sont fabuleuses. Direction à l'écoute et disponible. Je recommande cette maison de retraite.
Par Chantal D. • Le Colombier de Corbreuse , Corbreuse
Il suffit parfois de juste observer le personnel pour avoir un avis .. tous sont souriant et agréables .. une structure à taille humaine , de plein pieds dans un environnement campagnard , avec une cuisine sur place et de bonne facture, des chambres de belle surfaces , meublées avec goût …et surtout .. du personnel !! Activité et soins aux top pour nos anciens ..une direction à l’écoute et des résidents heureux …
Par Alain B. • Le Colombier de Corbreuse , Corbreuse
très bon accueil aussi bien administratif que pour les soins, très bon accompagnement du résident et de toutes notre famille ce qui nous a permis d'être rassurer en tout point vraiment établissement à recommander
Par Valérie • Le Colombier de Corbreuse , Corbreuse
Quel soulagement ça a été pour notre famille d’enfin trouver une résidence avec des professionnels aussi accueillants et bienveillants. Les locaux sont lumineux même en hiver, tout est de plain-pied et il règne une ambiance douce, joyeuse et sécurisante grâce aux innombrables attentions du personnel envers les résidents et leur famille. Chacun de vous tous aurez une place dans mon cœur. Je vous remercie encore et vous souhaite sincèrement bonne continuation.
Par Corinne V. • Le Colombier de Corbreuse , Corbreuse