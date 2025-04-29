Il suffit parfois de juste observer le personnel pour avoir un avis .. tous sont souriant et agréables .. une structure à taille humaine , de plein pieds dans un environnement campagnard , avec une cuisine sur place et de bonne facture, des chambres de belle surfaces , meublées avec goût …et surtout .. du personnel !! Activité et soins aux top pour nos anciens ..une direction à l’écoute et des résidents heureux …

Par Alain B. • Le Colombier de Corbreuse , Corbreuse