Quelles pathologies sont prises en charge à la Résidence Louis Pasteur ? L'établissement accueille des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, de démence, ainsi que les personnes ayant subi un AVC ou souffrant de dépression. Un psychologue et un psychomotricien interviennent en interne pour un suivi adapté.

Quels espaces de bien-être sont disponibles dans la résidence ? La Résidence Louis Pasteur dispose d'un espace de balnéothérapie et d'une salle Snoezelen dédiée à la stimulation multisensorielle. Un salon de coiffure, un espace esthétique et un service de pédicure complètent l'offre bien-être sur place.