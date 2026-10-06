Residence Louis Pasteur à Chilly-Mazarin (91)
5.0 (4)
Maison de retraite / EHPAD à Chilly-Mazarin (91)
7-9 AVENUE MAZARIN, 91380 Chilly-Mazarin
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie, espace Snoezelen et zoothérapie sur place Accueil Alzheimer, Parkinson et AVC avec présence 24h/24 Repas cuisinés sur place, restaurant ouvert aux familles
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Residence Louis Pasteur
Questions fréquentes
Quelles pathologies sont prises en charge à la Résidence Louis Pasteur ?
L'établissement accueille des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, de démence, ainsi que les personnes ayant subi un AVC ou souffrant de dépression. Un psychologue et un psychomotricien interviennent en interne pour un suivi adapté.
Quels espaces de bien-être sont disponibles dans la résidence ?
La Résidence Louis Pasteur dispose d'un espace de balnéothérapie et d'une salle Snoezelen dédiée à la stimulation multisensorielle. Un salon de coiffure, un espace esthétique et un service de pédicure complètent l'offre bien-être sur place.
Comment se rendre à la Résidence Louis Pasteur à Chilly-Mazarin ?
L'établissement est situé au 7-9 avenue Mazarin, en plein centre de Chilly-Mazarin, à proximité des commerces. Il est accessible en transports en commun et un parking est disponible pour les visiteurs qui viennent en voiture.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Residence Louis Pasteur
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence La Roseraie
5.0 (12)
Viry-Châtillon (91170)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 310 € par mois
Places disponibles
Résidence de L'Orge
4.9 (7)
Saint-Germain-lès-Arpajon (91180)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Places disponibles
Résidence Granger
5.0 (15)
Draveil (91210)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 490 € par mois
Places disponibles
Résidence Du Moulin De L'Epine
4.9 (24)
Saint-Vrain (91770)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 789.1 € par mois
Places disponibles
Le Colombier de Corbreuse
5.0 (13)
Corbreuse (91410)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Jardins Du Lac
5.0 (7)
Brétigny-sur-Orge (91220)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 480 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Chilly-Mazarin (91380)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Épinay-sur-Orge(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Verrières-le-Buisson(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Montgeron(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Savigny-sur-Orge(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Athis-Mons(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Draveil(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Quincy-sous-Sénart(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Sainte-Geneviève-des-Bois(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marcoussis(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Viry-Châtillon(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Massy(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Vrain(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Longjumeau(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Yerres(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ris-Orangis(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Juvisy-sur-Orge(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Brunoy(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Soisy-sur-Seine(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Boussy-Saint-Antoine(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Corbeil-Essonnes(2)