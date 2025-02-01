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Maisons de retraite / EHPAD à Chilly-Mazarin (91380)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Chilly-Mazarin

Accueil pertinent et aimable . Propreté dans les chambres et pièce de vie L’équipe efficace

Par Celine M. Residence Louis Pasteur , Chilly-Mazarin

Ma famille et moi même tenons à remercier vivement les équipes de l’établissement ARPAVIE pour leur accueil, leur bienveillance, leur attention et leur gentillesse auprès de notre maman qui y a résidé ces 10 dernières années .

Par Vercammen V. Residence Louis Pasteur , Chilly-Mazarin

L EPADH ET TTES BIEN AGENCER LA DIRECTRICE TRES GENTILLE LE PRRSONELS COMPTENT VRAIMENT AVEC UNE JOLIE TEERRASE ET UN JARDIN DES TABLES PARASOLS KARAOKÉ C EST VIVANT BRAVO A TOUS LE PERSONELS DE VEILLER SUR NOS ANCIENS MERCI A TOUS MME .DOLORES BOLADERAS FILLE D UN RESIDENT

Par Dolorès B. Residence Louis Pasteur , Chilly-Mazarin

Super établissement très conviviale avec les stagiaires. Très très bien

Par Anais T. Residence Louis Pasteur , Chilly-Mazarin

Maisons de retraite / EHPAD proche de Chilly-Mazarin

Départements proche de l'Essonne