Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Chilly-Mazarin
Accueil pertinent et aimable . Propreté dans les chambres et pièce de vie L’équipe efficace
Par Celine M. • Residence Louis Pasteur , Chilly-Mazarin
Ma famille et moi même tenons à remercier vivement les équipes de l’établissement ARPAVIE pour leur accueil, leur bienveillance, leur attention et leur gentillesse auprès de notre maman qui y a résidé ces 10 dernières années .
Par Vercammen V. • Residence Louis Pasteur , Chilly-Mazarin
L EPADH ET TTES BIEN AGENCER LA DIRECTRICE TRES GENTILLE LE PRRSONELS COMPTENT VRAIMENT AVEC UNE JOLIE TEERRASE ET UN JARDIN DES TABLES PARASOLS KARAOKÉ C EST VIVANT BRAVO A TOUS LE PERSONELS DE VEILLER SUR NOS ANCIENS MERCI A TOUS MME .DOLORES BOLADERAS FILLE D UN RESIDENT
Par Dolorès B. • Residence Louis Pasteur , Chilly-Mazarin
Super établissement très conviviale avec les stagiaires. Très très bien
Par Anais T. • Residence Louis Pasteur , Chilly-Mazarin