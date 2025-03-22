L'Ehpad Les Jardins du Lac à Brétigny sur Orge est un très bon établissement que je recommande vivement. Un accueil chaleureux et attentionné, une équipe administrative très sympathique et efficace, une équipe soignante aux petits soins pour nos parents. Chacun d'entre eux connaît très bien chaque résident, et s'en occupe avec beaucoup de patience, d'affection et de professionnalisme. Ma petite maman est restée 2 ans dans cet Ehpad, elle est malheureusement décédée aujourd'hui. Elle était très heureuse dans cette maison et appréciait beaucoup toutes les personnes qui se sont occupées d'elle, autant quand elle était au premier étage que lorsqu'elle est descendue dans l'USA (Unité de Soins Adaptés). Elle se sentait vraiment aimée par les aides-soignants. Aussi longtemps qu'elle en a eu la capacité, elle a participé aux activités et animations organisées par l'Ehpad, intéressantes, variées et qui permettaient à nos parents d'être stimulés autant physiquement qu'intellectuellement. Quant à nous, sa famille, nous sommes très reconnaissants de tout ce qui a été fait pour Maman, nous avions entièrement confiance en la Direction et tout le personnel, et plus spécifiquement les équipes de l'USA, vraiment au top ! Ils ont toujours pris les bonnes décisions par rapport à Maman et l'évolution de sa santé. Ils étaient toujours disponibles autant pour Maman que pour nous quand nous avions besoin de les rencontrer. Et quand nous partions en vacances, nous n'avions aucune inquiétude car nous savions que Maman était bien entourée et bichonnée. Vraiment, un très grand merci à la Direction, à l'équipe administrative et aux équipes soignantes.

Par Christine G. • Résidence Les Jardins Du Lac , Brétigny-sur-Orge