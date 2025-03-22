Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Brétigny-sur-Orge
Bonjour, Ma Maman a séjourné pendant presque 2 ans 1/2 dans cet Etablissement et je ne peux que féliciter l'ensemble du personnel tant administratif que soignant. Tout le monde est à l'écoute des résidents et de leur famille. L'accompagnement de fin de vie de Maman a été emprunt de douceur. Tout a été fait pour qu'elle parte le plus paisiblement possible. Un grand merci à vous.
Par Corinne D. • Résidence Les Jardins Du Lac , Brétigny-sur-Orge
EHPAD propre, personnel soignant bienveillant, à l'écoute, mais surtout FORMÉ !! Les résidents sont respectés et choyés . La dame de l'accueil est douce , gentille et très accueillante. Je recommande cette EPHAD les yeux fermées !
Par Marie-julie B. • Résidence Les Jardins Du Lac , Brétigny-sur-Orge
Nous sommes très contents de l'accueil et des soins prodigués par l'ensemble du personnel de cette maison familiale. Lorsque nous avons poussé la porte nous avons oublié tout ce qu'on peut entendre sur les EPHADs. Mon père y a fait plusieurs séjours et il s'apprête à retrouver sa chambre et ses habitudes pour un séjour permanent. Merci de nous permettre d'ouvrir ce nouveau chapitre en toute sérénité.
Par Bruno G. • Résidence Les Jardins Du Lac , Brétigny-sur-Orge
Très bon établissement. Personnel soignant et administratif compétent, respectueux, à l'écoute des résidents. Locaux propres , lumineux et accueillants. Cadre de vie agréable
Par Marie-pierre • Résidence Les Jardins Du Lac , Brétigny-sur-Orge
L'Ehpad Les Jardins du Lac à Brétigny sur Orge est un très bon établissement que je recommande vivement. Un accueil chaleureux et attentionné, une équipe administrative très sympathique et efficace, une équipe soignante aux petits soins pour nos parents. Chacun d'entre eux connaît très bien chaque résident, et s'en occupe avec beaucoup de patience, d'affection et de professionnalisme. Ma petite maman est restée 2 ans dans cet Ehpad, elle est malheureusement décédée aujourd'hui. Elle était très heureuse dans cette maison et appréciait beaucoup toutes les personnes qui se sont occupées d'elle, autant quand elle était au premier étage que lorsqu'elle est descendue dans l'USA (Unité de Soins Adaptés). Elle se sentait vraiment aimée par les aides-soignants. Aussi longtemps qu'elle en a eu la capacité, elle a participé aux activités et animations organisées par l'Ehpad, intéressantes, variées et qui permettaient à nos parents d'être stimulés autant physiquement qu'intellectuellement. Quant à nous, sa famille, nous sommes très reconnaissants de tout ce qui a été fait pour Maman, nous avions entièrement confiance en la Direction et tout le personnel, et plus spécifiquement les équipes de l'USA, vraiment au top ! Ils ont toujours pris les bonnes décisions par rapport à Maman et l'évolution de sa santé. Ils étaient toujours disponibles autant pour Maman que pour nous quand nous avions besoin de les rencontrer. Et quand nous partions en vacances, nous n'avions aucune inquiétude car nous savions que Maman était bien entourée et bichonnée. Vraiment, un très grand merci à la Direction, à l'équipe administrative et aux équipes soignantes.
Par Christine G. • Résidence Les Jardins Du Lac , Brétigny-sur-Orge