Très bon établissement ! Ma mère est dans cette résidence depuis plus de 2 ans , je vais régulièrement lui rendre visite (en moyenne 1 à 2 fois par semaine). Et je n'ai rien de négatif à dire , au contraire même ! Le personnel soignant , médical est toujours présent et au petits soins pour les résidents ! Ma mère va toujours bien ! Elle est propre et très bien soignée ! Le restaurant de cette résidence est excellent , repas copieux , variés ! Je félicite le chef d'ailleurs ! Et je tiens personnellement à remercier Bénédicte et Marion pour leurs animations , leur bienveillance et la joie qu'elles apporte tout au long de l'année ! Merci à toutes et à tous

Par Bénédicte B. • Résidence Le Vige , Soubise