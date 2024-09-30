Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Soubise
Très bonne prise en charge avec un accueil souriant et un accompagnement de qualité jusqu'à la fin. Merci à toute l'équipe !
Par Michel M. • Résidence Le Vige , Soubise
Etablissement de trés bonnes qualités dans tous les domaines et toute l'équipe est trés à l'écoute, gentille compréhensive et trés bienveillante. Merci à tous pour votre dévouement et vos excellents repas de Noel et animations trés sympathiques et agréables. A RECOMMANDER VIVEMENT ET SINCEREMENT !!! FELICITATIONS A TOUS LES PERSONNELS en vous souhaitant d'EXCELLENTES FETES DE FIN D'ANNEE A TOUS AVEC TOUS NOS MEILLEURS VOEUX POUR 2025 A TOUS
Par Bikoutou1971 M. • Résidence Le Vige , Soubise
Bonjour Nous venons de passer une super journée et remercions la direction et surtout les animatrices pour le travail qu'elles font auprès des résidents. Aujourd'hui octobre rose suivi d'un très bon repas réalisé par le chef. Avec mes remerciements et à la prochaine animation.
Par Françoise F. • Résidence Le Vige , Soubise
Très bon établissement ! Ma mère est dans cette résidence depuis plus de 2 ans , je vais régulièrement lui rendre visite (en moyenne 1 à 2 fois par semaine). Et je n'ai rien de négatif à dire , au contraire même ! Le personnel soignant , médical est toujours présent et au petits soins pour les résidents ! Ma mère va toujours bien ! Elle est propre et très bien soignée ! Le restaurant de cette résidence est excellent , repas copieux , variés ! Je félicite le chef d'ailleurs ! Et je tiens personnellement à remercier Bénédicte et Marion pour leurs animations , leur bienveillance et la joie qu'elles apporte tout au long de l'année ! Merci à toutes et à tous
Par Bénédicte B. • Résidence Le Vige , Soubise
Pour mon expérience personnelle cette résidence est très bien. L équipe est hyper attentive au souhait des résidents. Les chambres sont spacieuses et très propre. Des animations régulières sont proposées. Bref en étant restée 8 mois la bas Je suis très satisfait de mon expérience.
Par Alain A. • Résidence Le Vige , Soubise