Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saujon
Ma grand mère y es depuis bientôt 3 ans elle y es très bien, le personnel est à l’écoute des résidents comme des familles.
Par Isabelle M. • Résidence Sud Saintonge , Saujon
Mme la directrice m’a fait visiter la résidence, j’ai été très agréablement surprise du changement en mieux, beaucoup mieux : décors, propreté, accueil et gentillesse du personnel. J’avais eu l’occasion de venir, il y a quelques années et j’avoue , j’étais sortie déçue par l’ambiance de maison de retraite traditionnelle ! Mon opinion a vraiment changer depuis cet après midi, bravo à Mme Portier et son personnel pour ce changement radical ! Félicitations
Par Véronique L. • Résidence Sud Saintonge , Saujon
Un grand merci d avoir pris soins de notre maman qui était très heureuse de partager ses quelques années avec vous. Nous avons rencontrés, partager avec tout le personnel (toutes catégories) des professionnels très qualifiés et soucieux du bien être des résidents.
Par Gladys A. • Résidence Sud Saintonge , Saujon
Personnels professionnels et réactifs. Maison de retraite tranquille.
Par Ana • Résidence Sud Saintonge , Saujon