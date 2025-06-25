Mme la directrice m’a fait visiter la résidence, j’ai été très agréablement surprise du changement en mieux, beaucoup mieux : décors, propreté, accueil et gentillesse du personnel. J’avais eu l’occasion de venir, il y a quelques années et j’avoue , j’étais sortie déçue par l’ambiance de maison de retraite traditionnelle ! Mon opinion a vraiment changer depuis cet après midi, bravo à Mme Portier et son personnel pour ce changement radical ! Félicitations

Par Véronique L. • Résidence Sud Saintonge , Saujon