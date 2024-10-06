Résidence Chaleureuse où il fait bon vivre. Mes grands parents ont été accueillis tous les deux dans deux unités de soins différentes. Le personnel soignant a toujours fait son maximum pour répondre à leurs demandes et leurs besoins ! Merci pour la disponibilité de chacun et la qualité de service apportée

Par Clémence N. • Résidence Les Aloes , Saint-Sulpice-de-Royan