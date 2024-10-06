Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Sulpice-de-Royan
Merci pour votre professionnalisme
Par Jean-michel D. • Résidence Les Aloes , Saint-Sulpice-de-Royan
Résidence très conviviale .esprit famille ou la personne âgées est dans un cadre de bien-être bienveillance ateliers bien adaptés avec thèmes de quoi passer de bons moments y vivre paisiblement et des équipes pluridisciplinaires très professionnelles. Ainsi que le service administr atif et la direction très à l écoute En quelques mots résidence à Recommander.
Par Marie B. • Résidence Les Aloes , Saint-Sulpice-de-Royan
Équipe bienveillante, rassurante et à très à l’écoute. La résidence propose un cadre très propre et chaleureux. Les repas servis sont très bon et adaptés aux besoins de chacun ! Merci à l’ensemble de l’équipe
Par Jean-marc F. • Résidence Les Aloes , Saint-Sulpice-de-Royan
La résidence des Aloès offre un cadre chaleureux et accueillant. Les espaces communs sont agréables et propices aux échanges entre résidents. Je recommande cet établissement !
Par Louise M. • Résidence Les Aloes , Saint-Sulpice-de-Royan
Résidence Chaleureuse où il fait bon vivre. Mes grands parents ont été accueillis tous les deux dans deux unités de soins différentes. Le personnel soignant a toujours fait son maximum pour répondre à leurs demandes et leurs besoins ! Merci pour la disponibilité de chacun et la qualité de service apportée
Par Clémence N. • Résidence Les Aloes , Saint-Sulpice-de-Royan