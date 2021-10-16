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Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Genis-de-Saintonge (17240)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Genis-de-Saintonge

Notre maman a été bien entourée dans cette EHPAD, tout le personnel a été aux petits soins ! L' établissement est lumineux, propre, tout est fait pour accueillir les familles ... Merci encore pour l' avoir accompagné jusqu'à la fin ! Merci pour les jolies fleurs ! Serge et Didier

Par Didier N. Les Jardins de Saintonge , Saint-Genis-de-Saintonge

Un grand merci à tout le personnel. Que ce soit à l'accueil, Carla et Victor et les autres dont je ne connais pas les prénoms, qui ont été d'une patience et d'une gentillesse avec maman et nous-mêmes. La disponibilité, et le dévouement quand nous avions des questions et des inquiétudes. Nous avions des personnes humaines en face de nous et c'est très important dans ces jours difficiles.

Par Béatrice C. Les Jardins de Saintonge , Saint-Genis-de-Saintonge

Tres bonne experience.

Par Anne-francoise M. Les Jardins de Saintonge , Saint-Genis-de-Saintonge

Maisons de retraite / EHPAD proche de Saint-Genis-de-Saintonge

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