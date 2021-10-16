Un grand merci à tout le personnel. Que ce soit à l'accueil, Carla et Victor et les autres dont je ne connais pas les prénoms, qui ont été d'une patience et d'une gentillesse avec maman et nous-mêmes. La disponibilité, et le dévouement quand nous avions des questions et des inquiétudes. Nous avions des personnes humaines en face de nous et c'est très important dans ces jours difficiles.

Par Béatrice C. • Les Jardins de Saintonge , Saint-Genis-de-Saintonge