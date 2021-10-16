Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Genis-de-Saintonge
Notre maman a été bien entourée dans cette EHPAD, tout le personnel a été aux petits soins ! L' établissement est lumineux, propre, tout est fait pour accueillir les familles ... Merci encore pour l' avoir accompagné jusqu'à la fin ! Merci pour les jolies fleurs ! Serge et Didier
Par Didier N. • Les Jardins de Saintonge , Saint-Genis-de-Saintonge
Un grand merci à tout le personnel. Que ce soit à l'accueil, Carla et Victor et les autres dont je ne connais pas les prénoms, qui ont été d'une patience et d'une gentillesse avec maman et nous-mêmes. La disponibilité, et le dévouement quand nous avions des questions et des inquiétudes. Nous avions des personnes humaines en face de nous et c'est très important dans ces jours difficiles.
Par Béatrice C. • Les Jardins de Saintonge , Saint-Genis-de-Saintonge