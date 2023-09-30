Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Agnant
Intervenant depuis maintenant 3 ans au sein des Jardins du Marais j'ai le plaisir de côtoyer chaque semaine des équipes, que ce soit la direction ,l'équipe pédagogique ou le personnel soignant, toujours agréable et disponible. Dans ce cadre lumineux et verdoyant tout est fait pour que les résidents et leurs familles se sentent bien.
Par Nathalie E. • Les Jardins du Marais , Saint-Agnant
Établissement très clair personnel très gentil et à l'écoute
Par Paulo C. • Les Jardins du Marais , Saint-Agnant
Ma grand mère a bénéficié d'un hébergement sur cet établissement. Équipe souriante, soucieuse du bien être des résidents et de leurs proches.
Par F. B. • Les Jardins du Marais , Saint-Agnant
Prestataire Photobooth, nous félicitons la Directrice et son équipe de la Résidence Les jardins du Marais pour leur accueil le 16 septembre dernier. Dans ce bel établissement pour nos séniors, les résidents et leurs familles ont apprécié notre divertissement.
Par Rodolphe T. • Les Jardins du Marais , Saint-Agnant
Intervenant depuis plusieurs années dans le cadre des animations, c'est à chaque fois un réel plaisir de retrouver ce lieu de vie chaleureux, avec des résidents qui me réservent toujours le meilleur accueil qui soit, à l'instar des équipes qu'elles soient d'animation, soignantes, hôtelières, ou encore administratives, qui se montrent à la fois professionnelles, investies, et faisant preuve de dynamisme. Très bel établissement, spacieux, lumineux et d'une propreté irréprochable, dans lequel on ressent toute la rigueur et le sérieux de sa Direction.
Par Vincent J. • Les Jardins du Marais , Saint-Agnant