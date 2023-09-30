Intervenant depuis plusieurs années dans le cadre des animations, c'est à chaque fois un réel plaisir de retrouver ce lieu de vie chaleureux, avec des résidents qui me réservent toujours le meilleur accueil qui soit, à l'instar des équipes qu'elles soient d'animation, soignantes, hôtelières, ou encore administratives, qui se montrent à la fois professionnelles, investies, et faisant preuve de dynamisme. Très bel établissement, spacieux, lumineux et d'une propreté irréprochable, dans lequel on ressent toute la rigueur et le sérieux de sa Direction.

Par Vincent J. • Les Jardins du Marais , Saint-Agnant