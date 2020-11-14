Il y a presque une année, le lendemain de ses 99ans le 25 avril, maman arrivait aux Jardins de LOULAY pour une période indéterminée. Après des problèmes de santé, une hospitalisation et des soins de suite, elle y venait pour s.y reposer. La décision de son installation définitive est venue d’elle car elle a pu apprécier tout ce que pouvait offrir l.équipe de cet établissement. Que ce soit la Direction, l’accueil, le personnel de service en passant par l.équipe d.animation, les soignants, le personnel de cuisine, la maintenance, nous n.avons rencontré que des personnes bienveillantes et réactives et souriantes. Quant à nous ses filles c.est complètement rassurées que nous savons maman aux Jardins de LOULAY. Une réponse à chacune de nos demandes que ce soit pour nous autoriser à installer internet dans la chambre de maman ou de lui permettre d.avoir une penderie supplémentaire pour ses vêtements, tout a été possible et rapidement pour qu’elle se sente chez elle. Beaucoup d’écoute à nos demandes, un suivi médical au top : quand on sait aujourd’hui la difficulté rencontrée par tous pour obtenir des rendez vous auprès des généralistes et spécialistes, nous sommes rassurées de savoir que tout est fait pour son bien être et son suivi médical. J.ai pu partager un repas avec maman, mon compagnon et une amie, des moments conviviaux oû nous avons pu apprécier le repas, le service. Quant aux animations, elles sont de qualité et nombreuses. Les activités manuelles, le partage intergénérationnel, tout contribue au bien être de nos parents et leur donne beaucoup de fierté. Les sorties sont nombreuses et permettent à notre maman de ne pas se sentir coupée du monde. Je remercie en mon nom et celui de mes sœurs de permettre à notre maman de se sentir heureuse et entourée. Je repars rassurée en Eure et Loir après chacun de mes séjours. La bienveillance semble être la devise des Jardins de LOULAY. On aimerait qu’il en soit ainsi partout. J.ai hâte de revenir en avril pour les 100ans de maman. Geneviève Miri

Par Mina • Les Jardins de Loulay , Loulay