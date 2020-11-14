Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Loulay
J'écris ce message de la part de mon grand père qui ne sait pas bien se servir d'internet : "Grâce à l'attention, la gentillesse, l'écoute et le professionnalisme de tout le personnel de l'Ehpad Les Jardins de Loulay, ma femme Nadège a vécu sereinement et apaisée. Nous vous remercions grandement." Je suis aussi personnellement rassurée que ma grand mère ait vécu dans un environnement aussi bienveillant merci à toute l'équipe.
Par Michaëla H. • Les Jardins de Loulay , Loulay
Il y a presque une année, le lendemain de ses 99ans le 25 avril, maman arrivait aux Jardins de LOULAY pour une période indéterminée. Après des problèmes de santé, une hospitalisation et des soins de suite, elle y venait pour s.y reposer. La décision de son installation définitive est venue d’elle car elle a pu apprécier tout ce que pouvait offrir l.équipe de cet établissement. Que ce soit la Direction, l’accueil, le personnel de service en passant par l.équipe d.animation, les soignants, le personnel de cuisine, la maintenance, nous n.avons rencontré que des personnes bienveillantes et réactives et souriantes. Quant à nous ses filles c.est complètement rassurées que nous savons maman aux Jardins de LOULAY. Une réponse à chacune de nos demandes que ce soit pour nous autoriser à installer internet dans la chambre de maman ou de lui permettre d.avoir une penderie supplémentaire pour ses vêtements, tout a été possible et rapidement pour qu’elle se sente chez elle. Beaucoup d’écoute à nos demandes, un suivi médical au top : quand on sait aujourd’hui la difficulté rencontrée par tous pour obtenir des rendez vous auprès des généralistes et spécialistes, nous sommes rassurées de savoir que tout est fait pour son bien être et son suivi médical. J.ai pu partager un repas avec maman, mon compagnon et une amie, des moments conviviaux oû nous avons pu apprécier le repas, le service. Quant aux animations, elles sont de qualité et nombreuses. Les activités manuelles, le partage intergénérationnel, tout contribue au bien être de nos parents et leur donne beaucoup de fierté. Les sorties sont nombreuses et permettent à notre maman de ne pas se sentir coupée du monde. Je remercie en mon nom et celui de mes sœurs de permettre à notre maman de se sentir heureuse et entourée. Je repars rassurée en Eure et Loir après chacun de mes séjours. La bienveillance semble être la devise des Jardins de LOULAY. On aimerait qu’il en soit ainsi partout. J.ai hâte de revenir en avril pour les 100ans de maman. Geneviève Miri
Par Mina • Les Jardins de Loulay , Loulay
Je n’y ai fait que mon travail il y a déjà quelques temps, et j’y ai croisé du personnel agréable et attentionné, quand aux pensionnaires ils avaient l'air épanouis.
Par Dominic T. • Les Jardins de Loulay , Loulay
Bonjour, Ma Mami et très chouchoute il on des repas succulent et équilibrée merci pour Mami c ma super Mami douce jentille Elle s entend avec tout le monde voilà voilà Le personnel son extraordinaire avec tout les Mami et Papi aussi sa fille et son beau père son très fière de la Mami surtout que Mami Ginette va avoir 99 ans en septembre 2023 fecilitation au directeur et directrice Cordialement Mme jeu Corinne Michael Kevin
Par Corinne J. • Les Jardins de Loulay , Loulay
Ma femme est décédée dernièrement, elle a passé 18 mois au jardin de Loulay dans une ambiance super agréable, un personnel au top et surtout très attentionné du haut en bas de l'échelle, plus un équipe de direction très présente. La propreté est irréprochable. ..merci à tous
Par Michel C. • Les Jardins de Loulay , Loulay