Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Fouras
Une résidence dans un site incroyable et une équipe très accueillante et à l'écoute
Par Jerome T. • Résidence de la Presqu'Île , Fouras
Un grand merci à toute l'équipe de la résidence. Ils ont accueilli ma mère mi juin avec beaucoup d'empathie et de gentillesse. Merci encore...
Par Maeva R. • Résidence de la Presqu'Île , Fouras
Ma mère y a séjourné à partir de 2020 et je voudrais remercier le personnel pour leur empathie et leur dévouement
Par Daniel B. • Résidence de la Presqu'Île , Fouras
Un grand merci à tout le personnel de la Résidence Médicalisée pour leur professionnalisme et pour l’ accompagnement de mon papa jusque dans ses derniers instants dans la dignité et le respect de ses volontés . Je ne peux que recommander cet établissement pour son professionnalisme, ses valeurs humaines et son magnifique cadre
Par Chantal C. • Résidence de la Presqu'Île , Fouras
Je tiens à remercier tout le personnel de cette résidence pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé lors de mon séjour de deux semaines. Le professionnalisme et la bienveillance de l’ensemble du personnel a su répondre à mes besoins et me mettre à l’aise dès mon arrivée. Les locaux sont impeccables et offres un cadre de vie agréable et sécurisé, notamment avec une splendide vue sur la mer. Un établissement que je n’hésite pas à recommander.
Par Anne D. • Résidence de la Presqu'Île , Fouras