Je tiens à remercier tout le personnel de cette résidence pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé lors de mon séjour de deux semaines. Le professionnalisme et la bienveillance de l’ensemble du personnel a su répondre à mes besoins et me mettre à l’aise dès mon arrivée. Les locaux sont impeccables et offres un cadre de vie agréable et sécurisé, notamment avec une splendide vue sur la mer. Un établissement que je n’hésite pas à recommander.

Par Anne D. • Résidence de la Presqu'Île , Fouras