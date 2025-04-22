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Maisons de retraite / EHPAD à Breuillet (17920)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Breuillet

Belle résidence. Directrice accueillante, disponible et professionelle. Belle accueil du personnel. Je recommande vivement cette EHPAD.

Par T C. Résidence Harmonie , Breuillet

Belle résidence situé au cœur de Breuillet ! accueil très chaleureux !je recommande vivement cette structure!

Par C M. Résidence Harmonie , Breuillet

C'est une belle résidence.

Par Stéphanie D. Résidence Harmonie , Breuillet

Construction d'un nouveau corps de bâtiment. Extérieur moderne et très propre. Pour mon goût manque un peu de couleur quelques fleurs ou arbustes pour égayer. Pour l'intérieur je reprendrais contact le plus tard possible. Portail et portillon sécurisé.

Par Breizh I. Résidence Harmonie , Breuillet

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