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Résidence Médicis à Viry-Châtillon (91)

4.9 (35)
Maison de retraite / EHPAD à Viry-Châtillon (91)
75 rue Francoeur, 91170 Viry-Châtillon

Les points forts de l'établissement

Équipe médicale pluridisciplinaire entièrement interne Habilitée APA, ASH et APL pour aides financières Grand patio arboré et cadre calme sécurisé

À propos de l'établissement

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Résidence Médicis

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Questions fréquentes

Quelle est la capacité d'accueil de la Résidence Médicis ?
La résidence dispose de 70 lits répartis en chambres individuelles. L'établissement accueille les personnes âgées en séjour permanent comme en court séjour, selon les besoins de la famille.
Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ?
L'équipe interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue, un kinésithérapeute, un ergothérapeute et un psychomotricien. Une équipe de nuit interne est également présente pour assurer la continuité des soins.
Quelles aides financières peut-on obtenir pour ce séjour ?
La Résidence Médicis est habilitée APA, ASH et APL/ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge mensuel selon la situation du résident, son niveau de dépendance et ses ressources.

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