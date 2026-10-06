Les Hautes Futaies à Soisy-sur-Seine (91)
Maison de retraite / EHPAD à Soisy-sur-Seine (91)
28 Allée des Hautes Futaies, 91450 Soisy-sur-Seine
Les points forts de l'établissement
PASA et accompagnement Alzheimer avec équipe soignante complète Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie au quotidien Parc arboré aux portes de la forêt de Sénart
À propos de l'établissement
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Les Hautes Futaies
Questions fréquentes
Quels types de pathologies sont pris en charge aux Hautes Futaies ?
L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, d'autres formes de démence et de divers troubles cognitifs. Un PASA est dédié aux résidents présentant des troubles modérés, avec des activités thérapeutiques adaptées. L'équipe médicale peut également accompagner des résidents nécessitant un suivi spécifique (oxygénothérapie, soins palliatifs).
Quelles activités sont proposées pour les résidents ?
Le programme est varié : art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie avec des animaux en visite, gymnastique douce, ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont organisées régulièrement, profitant de la forêt de Sénart toute proche. L'établissement propose aussi des événements festifs et des repas à thème.
Comment se rendre à la résidence Les Hautes Futaies ?
La résidence est desservie par le RER D (arrêt Évry-Val de Seine) et les lignes de bus 305, 403 et 453 avec un arrêt à Galignani. Un parking gratuit est disponible sur place. En voiture, comptez environ 10 minutes depuis Évry et 25 minutes depuis Melun.
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