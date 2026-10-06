Quels types de pathologies sont pris en charge aux Hautes Futaies ? L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, d'autres formes de démence et de divers troubles cognitifs. Un PASA est dédié aux résidents présentant des troubles modérés, avec des activités thérapeutiques adaptées. L'équipe médicale peut également accompagner des résidents nécessitant un suivi spécifique (oxygénothérapie, soins palliatifs).

Quelles activités sont proposées pour les résidents ? Le programme est varié : art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie avec des animaux en visite, gymnastique douce, ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont organisées régulièrement, profitant de la forêt de Sénart toute proche. L'établissement propose aussi des événements festifs et des repas à thème.