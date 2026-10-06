Les Jardins du Plessis à Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
4.9 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
9-15 rue du Plessis, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 11 places Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie RER C et 5 lignes de bus à proximité
À propos de l'établissement
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Les Jardins du Plessis
Questions fréquentes
Quels types de séjours sont proposés aux Jardins du Plessis ?
L'établissement propose trois formules : l'hébergement permanent (72 places), l'accueil temporaire (8 places) pour les séjours de courte durée, et le court séjour. Chaque résident bénéficie d'un projet de vie individualisé, élaboré avec lui et sa famille.
Comment l'EHPAD accompagne-t-il les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ?
Les Jardins du Plessis disposent d'une Unité de Vie Alzheimer de 11 places, spécialement conçue pour les résidents atteints de pathologies neurodégénératives. L'équipe interne comprend un psychologue et un psychomotricien formés à ces troubles. L'établissement applique la méthode Humanitude, une approche bienveillante centrée sur le maintien de l'autonomie.
Quelles activités et thérapies sont proposées au quotidien ?
Le programme d'animations inclut de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. Les résidents participent à des ateliers variés (mémoire, jardinage, cuisine, peinture) et à des sorties régulières en minibus. Des rencontres intergénérationnelles avec les écoles voisines sont également organisées.
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