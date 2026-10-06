Quels types de séjours sont proposés aux Jardins du Plessis ? L'établissement propose trois formules : l'hébergement permanent (72 places), l'accueil temporaire (8 places) pour les séjours de courte durée, et le court séjour. Chaque résident bénéficie d'un projet de vie individualisé, élaboré avec lui et sa famille.

Comment l'EHPAD accompagne-t-il les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ? Les Jardins du Plessis disposent d'une Unité de Vie Alzheimer de 11 places, spécialement conçue pour les résidents atteints de pathologies neurodégénératives. L'équipe interne comprend un psychologue et un psychomotricien formés à ces troubles. L'établissement applique la méthode Humanitude, une approche bienveillante centrée sur le maintien de l'autonomie.