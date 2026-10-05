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Château Dranem à Ris-Orangis (91)

4.9 (17)
Maison de retraite / EHPAD à Ris-Orangis (91)
17 Avenue de Rigny, 91000 Ris-Orangis

Les points forts de l'établissement

Parc arboré de 7 hectares avec château du XIXe siècle UHR labellisée 14 lits et espace Snoezelen Balnéothérapie, art-thérapie et zoothérapie

À propos de l'établissement

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Château Dranem

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Questions fréquentes

Quels soins spécialisés propose le Château Dranem ?
L'établissement dispose d'une unité d'hébergement renforcé (UHR) labellisée de 14 lits pour les résidents atteints d'Alzheimer ou de troubles apparentés, ainsi qu'une unité protégée. Il propose également de la balnéothérapie, un espace Snoezelen et une salle de kinésithérapie.
Le résident peut-il personnaliser sa chambre ?
Oui, les 97 chambres individuelles de 25 m² peuvent être aménagées avec les meubles personnels du résident. Les parties communes sont climatisées et un ascenseur dessert l'ensemble de la résidence.
Quelles activités sont organisées au quotidien ?
Le programme est varié : art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie, ateliers mémoire, jardinage et cuisine, gymnastique douce, sorties extérieures en navette. Des animations à thème et événements festifs rythment l'année.

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