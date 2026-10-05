Ehpad Melavie à Montgeron (91)
4.9 (27)
Maison de retraite / EHPAD à Montgeron (91)
83, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, 91230 Montgeron
Les points forts de l'établissement
Musicothérapie, zoothérapie Ani'Med et partenariat avec le Louvre Équipe soignante complète internalisée, présente 24h/24 Grand parc arboré et sorties régulières à Paris et Deauville
À propos de l'établissement
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Ehpad Melavie
Questions fréquentes
Quels types de pathologies sont pris en charge à l'Ehpad Melavie ?
L'Ehpad Melavie accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démences et de troubles du comportement, avec une unité dédiée aux grands dépendants. L'établissement prend également en charge l'oxygénothérapie et les sondes gastriques. Une équipe soignante complète est présente 24h/24.
Quelles activités sont proposées aux résidents de Melavie ?
Le programme est particulièrement riche : yoga deux fois par semaine, musicothérapie trois fois par semaine, art-thérapie, zoothérapie avec l'association Ani'Med, ateliers culinaires et jardinage. L'établissement a même noué un partenariat avec le musée du Louvre et organise des sorties à Paris et Deauville.
Comment se rendre à l'Ehpad Melavie à Montgeron ?
L'établissement est situé au 83 avenue de la République à Montgeron (91230). Il est accessible en RER D via la gare de Montgeron-Crosne, et par la route via l'autoroute. Un parking est disponible sur place pour les visiteurs.
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