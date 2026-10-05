Quels types de pathologies sont pris en charge à l'Ehpad Melavie ? L'Ehpad Melavie accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démences et de troubles du comportement, avec une unité dédiée aux grands dépendants. L'établissement prend également en charge l'oxygénothérapie et les sondes gastriques. Une équipe soignante complète est présente 24h/24.

Quelles activités sont proposées aux résidents de Melavie ? Le programme est particulièrement riche : yoga deux fois par semaine, musicothérapie trois fois par semaine, art-thérapie, zoothérapie avec l'association Ani'Med, ateliers culinaires et jardinage. L'établissement a même noué un partenariat avec le musée du Louvre et organise des sorties à Paris et Deauville.