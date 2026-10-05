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Residence Tournebride à Méréville (91)

Maison de retraite / EHPAD à Méréville (91)
10 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 91660 Méréville

Les points forts de l'établissement

Balnéothérapie et espace Snoezelen sur place Casques de réalité virtuelle pour les résidents Grand parc verdoyant près du Domaine départemental

À propos de l'établissement

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Residence Tournebride

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Questions fréquentes

Quels soins spécialisés sont proposés à la Résidence Tournebride ?
L'établissement dispose d'un médecin coordonnateur, d'un psychologue, d'un kinésithérapeute et d'une diététicienne. Des séances de balnéothérapie et un espace Snoezelen complètent la prise en charge avec des approches non médicamenteuses.
Comment se rendre à la résidence en transports en commun ?
Il faut prendre le RER C jusqu'à la gare d'Étampes, puis le bus ligne 25 direction Pithiviers et descendre à l'arrêt Mairie de Le Mérévillois. En voiture, l'accès se fait via l'A6 ou la N20, sortie D18.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
Le programme inclut de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la gymnastique douce, des ateliers mémoire, cuisine et jardinage. Des sorties extérieures sont organisées avec navettes. L'établissement propose aussi des casques de réalité virtuelle.

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