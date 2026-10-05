Résidence Du Parc De Bellejame à Marcoussis (91)
5.0 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Marcoussis (91)
1, RUE JEAN MONTAIGU, 91460 Marcoussis
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 26 places avec espace Snoezelen Balnéothérapie et espace bien-être complet sur place À 25 km de Paris, accessible par A6, A10 et RER B/C
À propos de l'établissement
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Résidence Du Parc De Bellejame
Questions fréquentes
Quels soins spécialisés sont proposés pour les personnes atteintes d'Alzheimer ?
La résidence dispose d'une unité protégée de 26 places spécialement conçue pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Un espace Snoezelen multi-sensoriel permet de travailler la stimulation cognitive dans un cadre apaisant. Un psychologue et un psychomotricien internes complètent la prise en charge au quotidien.
Quelles activités et animations sont proposées aux résidents ?
Le programme d'animations est riche et varié : gymnastique douce, ateliers mémoire, ateliers créatifs comme le modelage ou la mosaïque, séances cinéma, loto et concerts. Un zoothérapeute intervient chaque mois. Des thés dansants et des sorties extérieures sont également organisés pour maintenir le lien social.
Comment accéder à la résidence depuis Paris ?
La Résidence Du Parc De Bellejame se situe à 25 km de Paris. Elle est accessible en 30 minutes par l'autoroute A10 depuis le pont de Sèvres ou par l'A6 depuis la porte d'Orléans. Les gares RER B et C desservent le secteur, et le bus DM11A passe à proximité. Un parking gratuit est disponible sur place.
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