Quels soins spécialisés sont proposés pour les personnes atteintes d'Alzheimer ? La résidence dispose d'une unité protégée de 26 places spécialement conçue pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Un espace Snoezelen multi-sensoriel permet de travailler la stimulation cognitive dans un cadre apaisant. Un psychologue et un psychomotricien internes complètent la prise en charge au quotidien.

Quelles activités et animations sont proposées aux résidents ? Le programme d'animations est riche et varié : gymnastique douce, ateliers mémoire, ateliers créatifs comme le modelage ou la mosaïque, séances cinéma, loto et concerts. Un zoothérapeute intervient chaque mois. Des thés dansants et des sorties extérieures sont également organisés pour maintenir le lien social.