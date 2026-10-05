Quelles pathologies sont prises en charge à la Résidence Camille Desmoulins ? La résidence accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de démences séniles dans une unité protégée dédiée de 14 places. L'accompagnement est assuré par un psychologue interne et des intervenants extérieurs spécialisés. L'établissement propose aussi 8 places en accueil de jour et 2 en accueil de nuit.

Quelles activités sont proposées aux résidents ? Le programme d'activités comprend de l'art thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. Des ateliers mémoire, jardinage et cuisine sont organisés chaque semaine. Les résidents profitent aussi de sorties extérieures avec navettes, d'animations à thème et d'événements festifs tout au long de l'année.