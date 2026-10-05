Residence Camille Desmoulins à Juvisy-sur-Orge (91)
Maison de retraite / EHPAD à Juvisy-sur-Orge (91)
2 AVENUE ANATOLE FRANCE, 91260 Juvisy-sur-Orge
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 14 places sécurisée Art thérapie, musicothérapie et zoothérapie sur place Gare RER C de Juvisy à proximité immédiate
À propos de l'établissement
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Residence Camille Desmoulins
Questions fréquentes
Quelles pathologies sont prises en charge à la Résidence Camille Desmoulins ?
La résidence accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de démences séniles dans une unité protégée dédiée de 14 places. L'accompagnement est assuré par un psychologue interne et des intervenants extérieurs spécialisés. L'établissement propose aussi 8 places en accueil de jour et 2 en accueil de nuit.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
Le programme d'activités comprend de l'art thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. Des ateliers mémoire, jardinage et cuisine sont organisés chaque semaine. Les résidents profitent aussi de sorties extérieures avec navettes, d'animations à thème et d'événements festifs tout au long de l'année.
Quels services du quotidien sont disponibles sur place ?
La résidence dispose d'un salon de coiffure, d'un espace beauté et d'un service de pédicure. Les repas sont cuisinés sur place et le restaurant est ouvert aux visiteurs. La blanchisserie est assurée en interne, et les résidents peuvent personnaliser leur chambre avec leurs propres meubles.
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