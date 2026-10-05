Résidence Les Marronniers à Boussy-Saint-Antoine (91)
5.0 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Boussy-Saint-Antoine (91)
10 Chemin des Plantes , 91800 Boussy-Saint-Antoine
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 28 places Équipe soignante interne jour et nuit Habilité APA, ASH, APL et ALS
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Marronniers
Questions fréquentes
Une unité spécialisée pour la maladie d'Alzheimer est-elle proposée ?
Oui, la Résidence Les Marronniers dispose d'une unité protégée de 28 places dédiée aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Des ateliers mémoire adaptés y sont proposés dans un environnement sécurisé.
Une infirmière est-elle présente la nuit ?
Non, la résidence ne dispose pas d'une infirmière de nuit sur place. En revanche, une équipe de nuit interne assure une présence continue et veille à la sécurité des résidents 24h/24.
Quelles aides financières peut-on mobiliser ?
L'établissement est habilité à l'APA pour la dépendance, à l'ASH pour les personnes aux ressources modestes, et à l'APL/ALS pour le logement. Les familles peuvent donc cumuler plusieurs dispositifs selon la situation du résident.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Marronniers
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence La Roseraie
5.0 (12)
Viry-Châtillon (91170)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 310 € par mois
Places disponibles
Résidence de L'Orge
4.9 (7)
Saint-Germain-lès-Arpajon (91180)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Places disponibles
Résidence Granger
5.0 (15)
Draveil (91210)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 490 € par mois
Places disponibles
Résidence Du Moulin De L'Epine
4.9 (24)
Saint-Vrain (91770)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 789.1 € par mois
Places disponibles
Le Colombier de Corbreuse
5.0 (13)
Corbreuse (91410)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Jardins Du Lac
5.0 (7)
Brétigny-sur-Orge (91220)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 480 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Boussy-Saint-Antoine
- Maisons de retraite / EHPAD→
Épinay-sur-Orge(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Verrières-le-Buisson(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Montgeron(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marcoussis(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Athis-Mons(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Quincy-sous-Sénart(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Sainte-Geneviève-des-Bois(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Draveil(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Savigny-sur-Orge(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Yerres(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ris-Orangis(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Massy(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Longjumeau(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Viry-Châtillon(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Villemoisson-sur-Orge(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Corbeil-Essonnes(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Juvisy-sur-Orge(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Soisy-sur-Seine(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Brunoy(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Vrain(2)