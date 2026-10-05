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Résidence Les Marronniers à Boussy-Saint-Antoine (91)

5.0 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Boussy-Saint-Antoine (91)
10 Chemin des Plantes , 91800 Boussy-Saint-Antoine

Les points forts de l'établissement

Unité protégée Alzheimer de 28 places Équipe soignante interne jour et nuit Habilité APA, ASH, APL et ALS

À propos de l'établissement

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Résidence Les Marronniers

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Questions fréquentes

Une unité spécialisée pour la maladie d'Alzheimer est-elle proposée ?
Oui, la Résidence Les Marronniers dispose d'une unité protégée de 28 places dédiée aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Des ateliers mémoire adaptés y sont proposés dans un environnement sécurisé.
Une infirmière est-elle présente la nuit ?
Non, la résidence ne dispose pas d'une infirmière de nuit sur place. En revanche, une équipe de nuit interne assure une présence continue et veille à la sécurité des résidents 24h/24.
Quelles aides financières peut-on mobiliser ?
L'établissement est habilité à l'APA pour la dépendance, à l'ASH pour les personnes aux ressources modestes, et à l'APL/ALS pour le logement. Les familles peuvent donc cumuler plusieurs dispositifs selon la situation du résident.

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