Résidence Les Jardins De Saintes à Saintes (17)
4.8 (4)
Maison de retraite / EHPAD à Saintes (17)
139 Rue de la Boule, 17100 Saintes
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer de 21 places et PASA Équipe médicale pluridisciplinaire interne complète Habilitée APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Résidence Les Jardins De Saintes
Questions fréquentes
L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la résidence dispose d'une unité de soins adaptés de 21 places dédiée aux personnes désorientées ou atteintes d'Alzheimer et pathologies apparentées. Un PASA de 4 places accueille également en journée les résidents présentant des troubles modérés du comportement.
Une infirmière est-elle présente la nuit ?
Non, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Une équipe de nuit interne assure cependant la surveillance et le confort des résidents 24h/24, et le médecin coordonnateur intervient en interne en journée.
Quelles aides financières sont acceptées ?
La résidence est habilitée à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation du résident.
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