Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Arvert
Ma mère réside depuis peu dans cette maison de retraite. A chaque visite, je suis content de retrouver une équipe de professionnels très efficace et toujours souriante. Le cadre est agréable, lumineux et très propre. De nombreuses activités sont proposées aux résidents. Je remercie tout le personnel soignant, l'administration et l'équipe d'entretien pour leur dévouement. Je recommande.
Par Karim2paname • Résidence Beausejour , Arvert
Ma maman a séjourné quelques mois dans cette maison de retraite et j'en ai été très satisfaite. Personnel professionnel, toujours disponible et plein d'attention envers les résidents. Les activités sont nombreuses pour motiver les personnes âgées à rester actives selon leurs possibilités. Cadre agréable et lumineux. Espace vert à disposition pour un relax en plein air.
Par Marianne B. • Résidence Beausejour , Arvert
Lieu de vie très agréable .Personnel très professionnel et à l'écoute.Notre Maman s'y sent très bien .Nous recommandons plus plus .
Par Michéle C. • Résidence Beausejour , Arvert
Super professionnel, moderne, très bonne qualité de soin et de suivis.
Par Sosvirus • Résidence Beausejour , Arvert