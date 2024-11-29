Ma mère réside depuis peu dans cette maison de retraite. A chaque visite, je suis content de retrouver une équipe de professionnels très efficace et toujours souriante. Le cadre est agréable, lumineux et très propre. De nombreuses activités sont proposées aux résidents. Je remercie tout le personnel soignant, l'administration et l'équipe d'entretien pour leur dévouement. Je recommande.

Par Karim2paname • Résidence Beausejour , Arvert