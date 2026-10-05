La Résidence Du Lac accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ? Oui, l'établissement dispose d'une unité protégée de 12 places dédiée aux personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Cette unité offre un environnement sécurisé avec un encadrement adapté et du personnel formé. Les soins sont assurés en interne par un médecin coordonateur, un psychologue et une équipe soignante présente 24h/24.

Quelles aides financières sont acceptées dans cet EHPAD ? La Résidence Du Lac est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent ainsi cumuler plusieurs dispositifs selon la situation du résident. L'équipe administrative accompagne les proches dans la constitution des dossiers.