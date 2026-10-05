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Résidence Du Lac à Saint-Palais-sur-Mer (17)

5.0 (9)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Palais-sur-Mer (17)
31 Avenue de la Ganipote, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Les points forts de l'établissement

Unité protégée Alzheimer de 12 places Équipe médicale et soignante interne 24h/24 Habilitée APA, ASH et APL/ALS

À propos de l'établissement

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Résidence Du Lac

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Questions fréquentes

La Résidence Du Lac accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, l'établissement dispose d'une unité protégée de 12 places dédiée aux personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Cette unité offre un environnement sécurisé avec un encadrement adapté et du personnel formé. Les soins sont assurés en interne par un médecin coordonateur, un psychologue et une équipe soignante présente 24h/24.
Quelles aides financières sont acceptées dans cet EHPAD ?
La Résidence Du Lac est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent ainsi cumuler plusieurs dispositifs selon la situation du résident. L'équipe administrative accompagne les proches dans la constitution des dossiers.
Un séjour temporaire est-il possible ?
Oui, la résidence propose une place dédiée à l'accueil temporaire, permettant un séjour court pour soulager les aidants familiaux ou répondre à un besoin ponctuel. Cette formule donne accès aux mêmes services et soins que l'hébergement permanent. Il est conseillé de contacter l'établissement au 05 46 22 29 29 pour vérifier les disponibilités.

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