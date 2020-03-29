La Résidence du Lac est un établissement pour seniors que je vous recommande. Les équipes soignantes et administratives sont souriantes, agréables, bienveillantes et à l’écoute des résidents. La résidence propose des sorties et des activités qui permettent d’accompagner et de choyés nos aînés. Les équipes sont aux petits soins. Vous pouvez confier votre parent en toute confiance à cet établissement ! Merci à toutes les équipes de La Résidence du Lac.

Par Swann M. • Résidence Du Lac , Saint-Palais-sur-Mer