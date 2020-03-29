Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Palais-sur-Mer
Il est des lieux où Bienveillance et Professionnalisme s'accordent parfaitement. Il est UN lieu où beau cadre de vie écoute et amour de l'autre sont présents...La Résidence du lac fait bien plus qu accueillir des personnes âgées plus ou moins dépendantes... Elle maintient l'humain DEBOUT! Merci à toute l'équipe !
Par Marie-jeanne B. • Résidence Du Lac , Saint-Palais-sur-Mer
Un grand merci à la directrice Mme Algrain et au personnel de la Résidence Du lac de Saint-Palais-sur-Mer pour l'attention et les soins portés à ma maman jusqu'à ses derniers jours. Bravo pour la bienveillance et le professionnalisme des équipes. M. Patrice Libelli, Maire de Vaux-sur-Mer.
Par Patrice L. • Résidence Du Lac , Saint-Palais-sur-Mer
Résidence vraiment top. Ma tante y séjourne depuis 6 mois, et y est très heureuse et entourée. L’équipe et la direction sont sans exceptions non seulement très pro mais aussi d’une grande attention et gentillesse avec les résidents (et les visiteurs). Les infirmières, soignants, animateurs etc sont très très présents et bienveillants. Les repas sont de qualité, frais, variés, servis comme au restaurant. L’accueil est gentil et efficace. Bref rien à voir avec les echos terribles que l’on a souvent des EHPAD.
Par Colas O. • Résidence Du Lac , Saint-Palais-sur-Mer
La Résidence du Lac est un établissement pour seniors que je vous recommande. Les équipes soignantes et administratives sont souriantes, agréables, bienveillantes et à l’écoute des résidents. La résidence propose des sorties et des activités qui permettent d’accompagner et de choyés nos aînés. Les équipes sont aux petits soins. Vous pouvez confier votre parent en toute confiance à cet établissement ! Merci à toutes les équipes de La Résidence du Lac.
Par Swann M. • Résidence Du Lac , Saint-Palais-sur-Mer
Maman vient de rentrer depuis 3 mois, commence à prendre ses marques. Un accueil de la direction jusqu'à l'aide ménagère chaleureux et bienveillant, tout le personnel sont à l'écoute de nos parents. La chambre assez grande en rez de jardin avec une allée pour se promener au soleil. Merci à tous. Frédérique fille de Mme Oliel
Par Frédérique G. • Résidence Du Lac , Saint-Palais-sur-Mer