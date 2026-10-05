Résidence La Carrairade à Le Rove (13)
5.0 (15)
Maison de retraite / EHPAD à Le Rove (13)
Rue du Deven, 13740 Le Rove
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL pour le financement Cadre provençal calme au Rove Géré par le groupe DomusVi
À propos de l'établissement
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Résidence La Carrairade
Questions fréquentes
La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ?
Oui, la Résidence La Carrairade est habilitée à l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Elle est également habilitée à l'APA et aux aides au logement (APL / ALS). Ces dispositifs permettent aux familles de réduire le reste à charge selon leur situation.
Où se situe l'établissement et est-il facile d'accès ?
La résidence se trouve rue du Deven, au Rove (13740), dans les Bouches-du-Rhône. Sa position proche de Marseille et de la côte bleue facilite les visites des proches. Le cadre de village provençal offre un environnement calme et agréable.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
L'établissement organise des animations régulières : ateliers manuels, activités de stimulation et moments festifs. Ces temps partagés favorisent le lien social et le maintien de l'autonomie. Ils rythment la semaine dans un esprit convivial.
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