La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ? Oui, la Résidence La Carrairade est habilitée à l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Elle est également habilitée à l'APA et aux aides au logement (APL / ALS). Ces dispositifs permettent aux familles de réduire le reste à charge selon leur situation.

Où se situe l'établissement et est-il facile d'accès ? La résidence se trouve rue du Deven, au Rove (13740), dans les Bouches-du-Rhône. Sa position proche de Marseille et de la côte bleue facilite les visites des proches. Le cadre de village provençal offre un environnement calme et agréable.