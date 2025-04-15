Joelle Maman vient juste de nous quitter Elle a résidé dans cette maison médicalisée je dirais plutôt maison familiale Personnel très à l écoute , professionnel et affectueux avec les résidents les personnes âgées ne reçoivent pas uniquement des soins mais beaucoup d attention et d’ amour . Tout comme L équipe soignante encadrée par Ludivine très présente et vous aide beaucoup dans votre détresse Dans cette maison quand je venais rendre visite à ma maman je m’y sentais bien et j y ai rencontré des personnes que je ne pourrais oublier, des amies Je recommande énormément cette résidence N hésitez pas à contacter la direction très sympathique si vous avez besoin d aide pour vos parents Je n ai aucun regret

Par Jean M. • Résidence La Carrairade , Le Rove