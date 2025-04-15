Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Rove
Je suis récemment venue visiter ma tante qui est arrivée depuis peu dans cet établissement. Lors de ma visite, j'ai été très bien accueillie et j'ai pu observer un environnement attentif et bienveillant envers les résidents. Les locaux sont propres, bien entretenus et lumineux, ce qui est très agréable. Savoir notre tante dans un tel cadre est rassurant pour toute la famille. Nous sommes reconnaissants envers l'équipe et recommandons cette résidence.
Par Miléna A. • Résidence La Carrairade , Le Rove
J' ai eu l'occasion de visiter pour un proche cet ephad récemment et j'en garde une impression Extrêmement positif l'accueil a été chaleureux, le personnel est attentionné, bienveillant et très professionnel. Les résidents semblaient épanouis et bien accompagnés, ceux qui témoigne d'un vrai souci de bien-être et du respect du chacun. Les locaux sont propres lumineux et aménagers avec goût offrant un cadre de vie agréable et rassurants. J'ai particulièrement apprécier les activités proposés et la patio agréable Qui favorise Le lien social est l'autonomie des résidents. Un grand bravo à toute l'équipe et leur engagement et la qualité de leur accompagnement.
Par M R. • Résidence La Carrairade , Le Rove
Je remercie le personnel dans son intégralité pour leur professionnalisme leur gentillesse ampathie et également pour les soins apportés lors des souffrances de Maman je remercie également pour la délicate attention lors de l envoi de fleurs pour le décès de maman. Cordialement fille de Mme Gabriel
Par Dominique S. • Résidence La Carrairade , Le Rove
Ma tante a résidé dans cet Ehpad plusieurs années. Le cadre de la résidence et le service fourni par les soignants nous ont permis d être en pleine confiance. Nous avons particulièrement apprécié l engagement de chacun , la proximité avec le personnel et la qualité des prestations. Je recommande vivement cet Ehpad
Par Jean C. • Résidence La Carrairade , Le Rove
Joelle Maman vient juste de nous quitter Elle a résidé dans cette maison médicalisée je dirais plutôt maison familiale Personnel très à l écoute , professionnel et affectueux avec les résidents les personnes âgées ne reçoivent pas uniquement des soins mais beaucoup d attention et d’ amour . Tout comme L équipe soignante encadrée par Ludivine très présente et vous aide beaucoup dans votre détresse Dans cette maison quand je venais rendre visite à ma maman je m’y sentais bien et j y ai rencontré des personnes que je ne pourrais oublier, des amies Je recommande énormément cette résidence N hésitez pas à contacter la direction très sympathique si vous avez besoin d aide pour vos parents Je n ai aucun regret
Par Jean M. • Résidence La Carrairade , Le Rove