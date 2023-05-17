avis en tant que aide-soignante vacataire, c'est une EPHAD au top locaux propre, organisé et très jolie. une équipe en or, dans la bienveillance. tout le monde est à l'écoute du directeur en passant par les cadres et tout au temps les AS et ASH. Les résidents sont adorables et attachants. Merci de votre accueil et à bientôt avec grand plaisir.

Par Cynthia G. • Résidence Les Jardins Du Mazet , Fos-sur-Mer