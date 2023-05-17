Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Fos-sur-Mer
Bonjour, J'ai une question s'il vous plaît, je voudrait savoir si l'établissement fait aussi maison de repos ? Très urgent merci
Par Armony P. • Résidence Les Jardins Du Mazet , Fos-sur-Mer
Maison de retraite en pleine rénovation depuis l'arrivée du directeur M.Quernel, aussi bien sur la structure en elle même que sur le plan humain. Personnel à l'écoute, disponibilité du directeur. Hepad en plein essor
Par Bb G. • Résidence Les Jardins Du Mazet , Fos-sur-Mer
En tant que élève en bac pro ASSP j’ai pu effectuer plusieurs de mes stages (animation et soins) dans la structure. Mes stages ce sont super bien passer l’équipe soignante, l’animatrice et le personnel en général m’ont accueilli hyper bien ils m’ont vite intégré au sein de l’établissement, il y’a une bonne ambiance, ils sont à l’écoute, mes tutrices de stages avec qui j’ai effectué mes stages m’ont appris comme il faut le métier, elles m’ont bien encadré.
Par Léa B. • Résidence Les Jardins Du Mazet , Fos-sur-Mer
avis en tant que aide-soignante vacataire, c'est une EPHAD au top locaux propre, organisé et très jolie. une équipe en or, dans la bienveillance. tout le monde est à l'écoute du directeur en passant par les cadres et tout au temps les AS et ASH. Les résidents sont adorables et attachants. Merci de votre accueil et à bientôt avec grand plaisir.
Par Cynthia G. • Résidence Les Jardins Du Mazet , Fos-sur-Mer
Merci pour avoir pris soin de ma mère, Merci à Mr Quernel de nous avoir rassurer en se qui concerne le séjour de ma mère et au personnel soignant, les après midi sont festifs Et un merci particulier à Cathy pour son dévouement
Par Cecile B. • Résidence Les Jardins Du Mazet , Fos-sur-Mer