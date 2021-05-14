Bonjour nous avons laissé avec ma sœur un commentaire positif il y’a environ un an pour les soins et l’attention chaleureuse que reçoit notre mère dans cet établissement » L’OCCITANIE» A CALAS personnel soignants animateur cuisinier direction toujours prêt à répondre à nos questions beaucoup d’humour ça fait tellement du bien à tout le monde donc je renouvelle à vous toutes et tous mes remerciements et vous envoie toutes mes bonnes ondes

Par Jeanmarc S. • Résidence L'Occitanie , Cabriès