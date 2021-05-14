Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Cabriès
Bonjour nous avons laissé avec ma sœur un commentaire positif il y’a environ un an pour les soins et l’attention chaleureuse que reçoit notre mère dans cet établissement » L’OCCITANIE» A CALAS personnel soignants animateur cuisinier direction toujours prêt à répondre à nos questions beaucoup d’humour ça fait tellement du bien à tout le monde donc je renouvelle à vous toutes et tous mes remerciements et vous envoie toutes mes bonnes ondes
Par Jeanmarc S. • Résidence L'Occitanie , Cabriès
merci d'avoir réagi de façon positive en facilitant la vie de ma maman qui perd son autonomie et a besoin d'attention
Par Belviso M. • Résidence L'Occitanie , Cabriès
Kiné dans l’établissement depuis plusieurs années, j’y interviens 4 fois par semaine. Heureusement que je peux compter sur Lisa et Apolline qui me renseignent régulièrement. Elles sont toujours présentes et répondent toujours avec le sourire.
Par Emilie L. • Résidence L'Occitanie , Cabriès
Un membre de ma famille est actuellement dans cette résidence, je remercie les équipes soignantes, les équipes de service hospitalier, tout le personnel de l’établissement et les deux secrétaires d’accueil qui sont très souriantes et de confiance …. Merci de prendre soins de nos aînés.
Par Inès B. • Résidence L'Occitanie , Cabriès
L’établissement est chaleureux, propre et les salariés sont adorables, Lisa et Apolline sont très accueillantes et à l’écoute.
Par Marielou R. • Résidence L'Occitanie , Cabriès