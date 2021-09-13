Je suis très impressionnée par cet établissement, son directeur et tout le personnel. Mon père y est entré en Octobre et tout a été fait pour l’accueillir au mieux, comprendre sa personnalité et ses besoins, avec une gentillesse extraordinaire. Par exemple, sa grande télévision a été accrochée au mur de sa chambre en un temps record, avant son arrivée dans la même après-midi. Un effort incroyable pour lui faire connaître les autres personnes de l’établissement, par exemple en le mettant à table avec des personnes avec qui il pourrait s’entendre. Résultat, il s’est fait un bon copain, comme quoi il n’y a pas d’âge pour se faire des amis (94 ans dans ce cas)! L’établissement est beau, propre et bien situé et selon mon père, les repas sont excellents. Alors merci beaucoup.

Par Isabelle F. • Les Citronniers , Roquebrune-Cap-Martin