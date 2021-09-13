Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Roquebrune-Cap-Martin
Un grand merci à Monsieur VASSEUR le directeur ainsi qu'a toute son équipe pour l'accueil et l'accompagnement qu'ils ont réservé à ma maman lors de son passage à la résidence des citronniers. Je recommande vivement cet établissement. Avec encore tous mes remerciements Jean Louis Lionnard
Par Jean L. • Les Citronniers , Roquebrune-Cap-Martin
Je suis très impressionnée par cet établissement, son directeur et tout le personnel. Mon père y est entré en Octobre et tout a été fait pour l’accueillir au mieux, comprendre sa personnalité et ses besoins, avec une gentillesse extraordinaire. Par exemple, sa grande télévision a été accrochée au mur de sa chambre en un temps record, avant son arrivée dans la même après-midi. Un effort incroyable pour lui faire connaître les autres personnes de l’établissement, par exemple en le mettant à table avec des personnes avec qui il pourrait s’entendre. Résultat, il s’est fait un bon copain, comme quoi il n’y a pas d’âge pour se faire des amis (94 ans dans ce cas)! L’établissement est beau, propre et bien situé et selon mon père, les repas sont excellents. Alors merci beaucoup.
Par Isabelle F. • Les Citronniers , Roquebrune-Cap-Martin
Je suis venu voir mon beau-père M. Larsen ce week-end, pour la première fois depuis qu’il séjourne dans l’établissement. Je tenais à remercier du fond du cœur toute l’équipe soignante, et plus particulièrement les personnes que j’ai rencontré. Votre dévotion m’a ému, heureusement que le monde compte des gens comme vous qui ont à cœur d’aider celles et ceux qui ne sont plus capables de s’occuper d’eux-mêmes. L’altruisme dont vous faites preuve mérite d’être salué, applaudi, et je tenais à l’écrire. J’espère que vous continuerez à fournir la force nécessaire, le courage et la patience que vous m’avez témoigné. Bravo à vous tous. Et merci.
Par H_ S. • Les Citronniers , Roquebrune-Cap-Martin
Ma mère à été en séjour 15 jours aux Citronniers, les personnes de l'accuieil et des étages sont aux petits soins, les chambres sont spatieuses, propes et trés bien tenues. Hier, il y avait un guitariste pour distraire les occupants. En deux mots bel établissement que je recommande.
Par Claire D. • Les Citronniers , Roquebrune-Cap-Martin
La résidence les citronniers offre un niveau d hébergement exceptionnel. Les repas et les services sont très bons. Je connais beaucoup de résidences qui n ont malheureusement pas ce niveau de prestation Effectivement le coût journalier est élevé. Ceci étant de nombreuses résidences pratiquent ce type de tarif sans offrir cette qualité de services.
Par Rimbert N. • Les Citronniers , Roquebrune-Cap-Martin