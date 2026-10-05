L'établissement dispose-t-il d'une surveillance la nuit ? Oui, la résidence Les Citronniers compte une équipe de nuit interne qui assure une présence et une surveillance continues. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre internes encadrent le suivi médical.

Quelles aides financières sont acceptées dans cette résidence ? L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident. Il est conseillé de se rapprocher de l'établissement pour étudier les droits applicables.