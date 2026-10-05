Les Citronniers à Roquebrune-Cap-Martin (06)
4.8 (21)
Maison de retraite / EHPAD à Roquebrune-Cap-Martin (06)
1 Rue du Moulin, 06190 Roquebrune-Cap-Martin
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Médecin coordonnateur et infirmière cadre internes Cadre méditerranéen entre Monaco et Menton
À propos de l'établissement
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Les Citronniers
Questions fréquentes
L'établissement dispose-t-il d'une surveillance la nuit ?
Oui, la résidence Les Citronniers compte une équipe de nuit interne qui assure une présence et une surveillance continues. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre internes encadrent le suivi médical.
Quelles aides financières sont acceptées dans cette résidence ?
L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident. Il est conseillé de se rapprocher de l'établissement pour étudier les droits applicables.
Un accompagnement psychologique est-il proposé aux résidents ?
Oui, un psychologue interne accompagne les résidents ainsi que leurs proches au quotidien. Un psychiatre intervient également, en externe, pour compléter la prise en charge. Cet encadrement vise à soutenir le bien-être moral et émotionnel de chacun.
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Les Citronniers
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