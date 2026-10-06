Résidence La Palmeraie à Nice (06)
4.9 (21)
Maison de retraite / EHPAD à Nice (06)
40 Chemin des Sablières, 06000 Nice
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Établissement du groupe DomusVi Cadre méditerranéen au coeur de Nice
À propos de l'établissement
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Résidence La Palmeraie
Questions fréquentes
La résidence accepte-t-elle les aides sociales pour financer le séjour ?
Oui, la Résidence La Palmeraie est habilitée à l'aide sociale à l'hébergement (ASH), à l'APA et à l'APL / ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation de votre proche. L'équipe peut vous accompagner dans les démarches administratives.
Où se situe exactement l'établissement à Nice ?
La résidence se trouve au 40 Chemin des Sablières, 06000 Nice, dans un secteur résidentiel des Alpes-Maritimes. Elle bénéficie du climat doux de la Côte d'Azur et d'un environnement calme propice au bien-être des résidents.
À quel groupe appartient la Résidence La Palmeraie ?
L'établissement est un établissement privé géré par le groupe DomusVi, acteur reconnu de l'accompagnement des personnes âgées en France. Vous pouvez contacter la direction au 04 93 51 00 00 pour organiser une visite ou obtenir des informations complémentaires.
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