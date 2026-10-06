La résidence accepte-t-elle les aides sociales pour financer le séjour ? Oui, la Résidence La Palmeraie est habilitée à l'aide sociale à l'hébergement (ASH), à l'APA et à l'APL / ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation de votre proche. L'équipe peut vous accompagner dans les démarches administratives.

Où se situe exactement l'établissement à Nice ? La résidence se trouve au 40 Chemin des Sablières, 06000 Nice, dans un secteur résidentiel des Alpes-Maritimes. Elle bénéficie du climat doux de la Côte d'Azur et d'un environnement calme propice au bien-être des résidents.