Un établissement chaleureux et engagé ! Nous ( Accueil de loisirs) collaborons régulièrement avec l'EHPAD, depuis 2 ans maintenant, dans le cadre de partenariats intergénérationnels, et c'est toujours un plaisir. L'équipe est accueillante, bienveillante et soucieuse du bien-être des résidents. Les moments partagés avec les enfants sont enrichissants pour tous et témoignent d'une belle dynamique humaine. L'investissement de chacun permet des relations solides entre les enfants et les résidents qui ne cessent de croitre et offrent des moments magiques pour nos publics. Merci pour votre professionnalisme et votre engagement au quotidien ! A très bientôt !

Par Muriel G. • Résidence Charles Ginesy , Guillaumes