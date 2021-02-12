Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Guillaumes
Un établissement chaleureux et engagé ! Nous ( Accueil de loisirs) collaborons régulièrement avec l'EHPAD, depuis 2 ans maintenant, dans le cadre de partenariats intergénérationnels, et c'est toujours un plaisir. L'équipe est accueillante, bienveillante et soucieuse du bien-être des résidents. Les moments partagés avec les enfants sont enrichissants pour tous et témoignent d'une belle dynamique humaine. L'investissement de chacun permet des relations solides entre les enfants et les résidents qui ne cessent de croitre et offrent des moments magiques pour nos publics. Merci pour votre professionnalisme et votre engagement au quotidien ! A très bientôt !
Par Muriel G. • Résidence Charles Ginesy , Guillaumes
Petite maison familiale au sein de laquelle mon papa était heureux. La Direction et les équipes sont très professionnels, attentionnés et à l’écoute pour rendre les résidents heureux. Nous sommes loin, bien loin de l’EHPAD dont nous entendons parler à la télé. Merci à l’équipe à la Directrice d’avoir rendu notre vie plus facile, et d’avoir apporté tant de soleil dans son cœur.
Par Sara B. • Résidence Charles Ginesy , Guillaumes
Très satisfaite du service et de l accompagnement que maman a eu jusqu'à la fin. Ils l ont gardes avec eux jusqu'au bout. J ai pu être a ses côtés et lui dire au revoir.
Par Jocelyne B. • Résidence Charles Ginesy , Guillaumes